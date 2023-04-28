Убойный наследник смертоносной «Гарпии»

Дрон-камикадзе выглядит неуклюжим, но на выполнение боевых задач это не влияет. Фото с сайта www.iai.co.il.

Израильский «Хароп» стал важным этапом в разработке барражирующих боеприпасов

Барражирующие боеприпасы стали одним из приоритетных направлений очередной революции в военном деле. И хотя попытки разработать такие средства поражения в конце ХХ века предпринимались целым рядом государств, первым серийным представителем этого класса вооружений стала все же израильская «Гарпия».

Предпосылки к ее появлению и неоднократные попытки, впрочем – безуспешные, создания ее модификаций для военных ряда стран были рассмотрены в предыдущей публикации («Смертоносная «Гарпия» и ее родственники», «НВО», 14.04.23).

Здесь же мы расскажем о дальнейших работах израильских специалистов в данном направлении, в результате которых был создан новый, более совершенный образец высокоточного оружия.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Работы по созданию в интересах Вооруженных сил Израиля усовершенствованного варианта барражирующего боеприпаса (ББ), имеющего возможность поражения более широкого спектра целей и обладающего более высокими по сравнению с «Гарпией» тактико-техническими характеристиками (ТТХ), в течение целого ряда лет велись израильскими специалистами как самостоятельно, так и в кооперации с различными зарубежными компаниями. В частности, можно упомянуть рассмотренный в предыдущей части проект создания ББ типа «Катласс» (CUTLASS), реализация которого в интересах Сухопутных войск США осуществлялась совместно израильтянами и американцами.

Впрочем, «Катласс» создан так и не был. Но зато специалисты компании MBT Missiles Division (подразделение IAI) разработали усовершенствованный вариант «Гарпии» – «Хароп» (Harop), также известный как «Гарпия-2».

Данный образец обладал способностью поражать уже не только радиолокационные станции (РЛС) системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, но и другие важные наземные цели, в том числе подвижные. При этом приоритет, согласно обнародованной в зарубежных источниках информации, отдавался все-таки тем же самым радарам системы ПВО неприятеля и другим источникам радиоизлучения.

Но было и более существенное отличие нового ББ от его предшественника. Это было уже не средство поражения класса «выстрелил – забыл», способное после пуска действовать только в автономном режиме. Это было полноценное высокоточное управляемое оружие, наведение которого при необходимости мог осуществлять оператор боевого расчета с наземной станции управления комплекса.

Причем заказчик особо оценил тот факт, что новый барражирующий боеприпас в случае отсутствия цели для атаки мог, сняв боевую часть с боевого взвода, вернуться с патрулирования, выполнить посадку и после непродолжительного техобслуживания и пополнения запасов топлива мог вновь отправиться в полет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В конструктивном плане ББ типа «Хароп» представляет собой существенно более сложный аппарат, чем его предшественник. Он построен по аэродинамической схеме «утка» и кроме основного крыла достаточно большой площади, имеющего сложную двухэлементную конструкцию (включает главную часть крыла и присоединенные к ней дополнительные внешние секции с хорошо заметным изломом по передней кромке), имеет также переднее горизонтальное оперение.

Причем если переднее горизонтальное оперение у «Харопа» выполнено нескладывающимся, то внешние части его крыла, напротив, – раскладывающиеся. Это было сделано с целью обеспечить размещение нового ББ, имеющего более крупные габариты, в стандартном транспортно-пусковом контейнере (ТПК). Полностью крыло раскрывается, таким образом, только после пуска – после выхода аппарата из ТПК.

Базовая, нескладывающаяся часть крыла нового аппарата была, судя по всему, идейно фактически целиком заимствована с «Гарпии». Хотя, конечно, были несколько увеличены ее размеры и «обрезана» концевая часть, благодаря чему эта часть крыла стала более похожей на трапециевидную в плане.

Такое конструктивное «заимствование» коснулось и расположенных по всему размаху задней кромки крыла элевонов. И, как утверждается в ряде источников, интегрированных в плоскости крыла – по две в каждой из них – специальных выдвижных поверхностей управления боковой силой. Последние, как и в случае с ББ типа «Гарпия», используются для дополнительной стабилизации нового барражирующего боеприпаса в момент его боевого пикирования на цель.

Впрочем, вопрос о необходимости выдвижных поверхностей управления боковой силой, как представляется, является спорным. Поскольку роль стабилизаторов должны, по идее, выполнять те вертикальные стабилизаторы, которые также перешли на «Хароп» с «Гарпии» – но, правда, теперь они уже являются не просто «законцовками крыла», а по своему расположению и, судя по всему, по своему функционалу больше напоминают «гребни крыла». Рули направления с этих конструкций инженеры убрали вовсе.

Другим существенным внешним отличием нового ББ от его базовой версии стала измененная форма носовой части фюзеляжа. Вместо «классической» цилиндрической формы она стала бульбообразной, с незначительной S-образностью в вертикальной плоскости. Кроме того, в носовой части было размещено переднее горизонтальное оперение, а в ее нижней части расположилась гиростабилизированная шаровидная платформа для оборудования оптико-электронной системы. Последнюю установили на «Хароп» для повышения его возможностей.

В хвостовой части «Харопа» расположен закрытый обтекателем двигатель, который приводит во вращение двухлопастный толкающий воздушный винт. Хвостовое оперение на аппарате, как и на его предшественнике, также отсутствует.

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

В состав полезной нагрузки ББ типа «Хароп» вошли:

– комплекс средств обнаружения и целеуказания;

– осколочно-фугасная боевая часть;

– комплекс средств управления полетом, связи и обмена данными.

Комплекс средств обнаружения и целеуказания позволяет «Харопу» в автономном режиме или под управлением оператора боевого расчета наземного командного пункта (наземной станции управления) либо корабельного командного пункта осуществлять поиск, обнаружение и сопровождение наземной или надводной цели, в том числе подвижной. И при необходимости – вырабатывать данные целеуказания и формировать команду на атаку выбранной для поражения цели.

В состав комплекса в базовом варианте входят: оптико-электронная поисково-прицельная система с оптическим (цветная цифровая оптическая камера высокого разрешения) и инфракрасным (высокочувствительная ИК камера) каналами, с лазерным дальномером-целеуказателем. А также бортовая цифровая электронно-вычислительная машина (бортовой компьютер) и система обмена данными с наземным или корабельным командным пунктом.

Основные составные элементы комплекса размещаются в гиростабилизированном шаровидном подвесе с двумя «окнами» (одно – большое эллиптической формы, второе – небольшое круглое), который установлен в нижней носовой части фюзеляжа аппарата.

Кроме того, согласно представленной в зарубежных источниках информации, в состав комплекса средств обнаружения и целеуказания ББ типа «Хароп» входит система обнаружения источников радиоизлучения и наведения на них. Конкретный тип системы и ее разработчик в доступных материалах не упоминаются.

Следует также отметить, что в рамках показа ББ типа «Хароп» на Парижском авиационно-космическом салоне в июне 2009 года на нем, судя по всему, была установлена оптико-электронная система типа POP200 разработки и производства компании Tamam – структурного подразделения компании IAI.

Данная оптико-электронная система имеет два основных сенсора:

– дневной: его роль выполняет высокочувствительная телевизионная камера, работающая в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах и оснащенная панкратическим объективом (объектив переменного фокусного расстояния, у которого фокусное расстояние изменяется не ступенчато, а плавно, что повышает качество работы камеры и качество получаемого изображения);

– ночной: его роль выполняет инфракрасная камера переднего обзора (Forward-Looking Infra-Red – FLIR) с расположенной в фокальной плоскости крупноформатной матрицей чувствительных элементов, которая работает в диапазоне 3–5 микрометров.

Кроме того, в состав оптико-электронной поисково-прицельной системы типа РОР200 включены лазерный дальномер-целеуказатель и автоматическое устройство сопровождения целей по теле- или видеоизображению (Automatic Video Tracker – AVT), также иногда именуемое автоматическим телевизионным прибором сопровождения целей.

Все основные составные элементы оптико-электронной поисково-прицельной системы типа РОР200 размещаются в специальном шаровидном подвесе, который в случае с ББ типа «Хароп» установлен в нижней носовой части фюзеляжа аппарата и обеспечивает активную стабилизацию по двум осям.

Возможно, на барражирующих боеприпасах более позднего выпуска устанавливаются другие поисково-прицельные системы этого же или иного разработчика.

Осколочно-фугасная боевая часть ББ типа «Хароп» имеет массу 23 кг, причем ее подрыв, судя по всему, осуществляется, как и в случае с «Гарпией», на некотором расстоянии над целью при помощи неконтактного взрывателя. Это позволяет нанести противнику максимально возможный урон.

В свою очередь, комплекс средств управления полетом, связи и обмена данными обеспечивает надежную связь – в пределах допустимой дальности – с наземным или корабельным командным пунктом комплекса.

«Хароп» имеет следующие ТТХ: максимальная длина – 2,5 м, размах крыла – 3,0 м, максимальная взлетная масса аппарата – 135 кг, масса осколочно-фугасной боевой части – 23 кг. При этом благодаря более мощному двигателю и большему запасу топлива максимальная дальность полета «Харопа», по приведенным в зарубежных специализированных источниках данным, может достигать уже почти 1000 км. Причем данный ББ способен выполнять боевое патрулирование в районе цели продолжительностью до шести часов.

В то же время следует отметить, что существует ограничение по применению ББ типа «Хароп» в управляемом по командам оператора боевого расчета режиме – поскольку дальность действия радиолинии связи составляет только порядка 200 км, а оборудование спутниковой системы связи и управления на аппарате, судя по всему, не установлено. Не в последнюю очередь, видимо, по причине громоздких – для летательного аппарата такого класса – размеров антенны подобной системы.

Хотя и сама по себе целесообразность установки спутниковой системы связи на такой ББ выглядит сомнительной с практической и тактической точек зрения: это все же высокоточное оружие «местного», а не оперативного или тем более стратегического применения.

Беспилотный аппарат отправляется в полет с пускового устройства на шасси армейского грузовика. Фото с сайта www.iai.co.il

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Согласно информации, представленной в материалах компании-разработчика и в ряде специализированных изданий, хранение (на складах, в арсеналах и строевых частях) и транспортировка (в том числе при боевом применении) ББ типа «Хароп» осуществляются в специальном ТПК коробчатой и прямоугольной в плане формы. Из него же выполняется и пуск этого аппарата.

При этом транспортно-пусковой контейнер может быть как наземного (выполняется в базовом варианте на шасси автомобиля повышенной проходимости), так и корабельного базирования (тот же контейнер, устанавливаемый просто на палубу или надстройку надводного корабля соответствующего водоизмещения и предназначения).

Запуск «Харопа» осуществляется с помощью твердотопливного ускорителя: после выхода аппарата из ТПК происходит полное раскрытие крыла, запускается маршевый двигатель и аппарат начинает полет для выполнения полученного боевого задания.

По данным разработчика, у этого ББ имеется два режима атаки цели: по командам оператора наземного (корабельного) командного пункта или путем самонаведения на источник радиоизлучения. При этом саму атаку цели боеприпас может выполнять под различными углами – от горизонтального до отвесного пикирования, что позволяет использовать его в различных сценариях тактической обстановки и на различных типах местности (пересеченная местность, горы, городская застройка, населенные пункты и пр.). Круговое вероятное отклонение ББ типа «Хароп» при атаке не превышает 1 м.

Следует особо отметить, что управление рассматриваемым ББ, в отличие от его предшественника, может осуществляться оператором наземного (корабельного) командного пункта практически на всех этапах. Боевой расчет может прекратить атаку, после чего «Хароп» вернется в режим патрулирования/ожидания, либо же оператор может осуществить перенацеливание барражирующего боеприпаса на другую цель (район). Может работать данный ББ и в полностью автономном режиме – при его применении на дальность, превышающую дальность действия системы управления, или же в условиях, когда противник ставит активные помехи системам связи и управления с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Важной особенностью «Харопа» является возможность отмены полетного задания и возвращения аппарата на свои позиции для повторного использования. Для чего, как отмечается в ряде зарубежных источников, аппарат дооснащается особым трехопорным колесным шасси. Передняя стойка шасси размещается внизу носовой части фюзеляжа – за гиростабилизированным подвесом с оптико-электронной поисково-прицельной системой, тогда как две основные стойки монтируются под крылом в районе сочленения его нескладывающейся и складывающейся частей. В походном положении все стойки шасси сложены – так «Хароп» и покидает ТПК, а при необходимости выполнить посадку стойки опускаются и фиксируются.

Однако, на взгляд автора, более полезной и эффективной с тактической точки зрения возможностью этого аппарата является то, что кроме выполнения «самоубийственной атаки» вражеской цели «Хароп» может решать задачи обычного разведывательного беспилотника, передавая в реальном масштабе времени полученные им с помощью бортовых средств обнаружения разведданные на наземный или корабельный КП. Не исключено, что есть возможность передачи этой информации и на другие потребители (корабли, самолеты и пр.), оснащенные соответствующей аппаратурой обмена данными.

В этой связи следует добавить, что в декабре 2011 года в специализированных СМИ появилась информация, что израильская частная компания IMC Microwave Industries разработала для ББ типов «Гарпия» и «Хароп» новую систему управления и связи. Она позволяет оператору боевого расчета наземного (корабельного) командного пункта осуществлять полноценное управление этими аппаратами вплоть до момента их «столкновения» с целью. Таким образом, оператор боевого расчета может отменить команду на атаку даже во время пикирования боеприпаса на цель.

В частности, в заметке, размещенной на ресурсе FlightGlobal, сообщалось: разработанная система позволяет передавать видеоизображение с ББ на командный пункт с задержкой всего 80 миллисекунд, что было практически подтверждено во время испытаний этой системы (при этом передача данных на наземный командный пункт осуществлялась через дрон-ретранслятор).

По данным президента компании-разработчика Аялона Эшеля, масса бортового приемопередающего устройства такой системы управления и обмена данными составляет всего 2 кг, а дальность действия разработанной его специалистами системы управления составляет не менее 200 км.

ИЗ ПУСТЫНИ – В ПАРИЖ

В состав базового комплекта комплекса оружия на базе ББ типа «Хароп» входят мобильный командный пункт на колесном шасси автомобиля повышенной проходимости, а также необходимое количество боевых машин – автомобилей повышенной проходимости с установленными на них ТПК с барражирующими боеприпасами. При этом перезарядка боевых машин в поле – на боевой позиции, судя по всему, пока не предусматривается.

Первый полет «Харопа» состоялся на полигоне в пустыне Негев осенью 2003 года, а публично этот многоцелевой барражирующий боеприпас был впервые продемонстрирован на международной аэрокосмической выставке Aero India, проходившей в Бангалоре в феврале 2009 года.

До этого широкий круг специалистов о наличии в распоряжении израильских ВС такого образца высокоточного оружия и о его возможностях полного представления, судя по всему, не имел. На этот раз секретность разработчиком и заказчиком была обеспечена на высшем уровне.

Ну а в рамках международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже, проходившего в июне того же 2009 года, израильские специалисты не только вновь продемонстрировали свою разработку, но и объявили о заключении двух соглашений с зарубежными заказчиками. Во-первых, было получено официальное одобрение Минобороны ФРГ на заключение поставочного контракта, который был впоследствии реализован в кооперации с немецкой компанией Rheinmetall Defence. Во-вторых, был заключен поставочный контракт на 100 млн долл. от заказчика, который назван на тот момент израильтянами не был. Предполагалось, что это была либо Индия, либо Турция, впоследствии выяснилось, что речь шла именно об Индии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Первоначально «Хароп» поступил на вооружение ВС Израиля, а в сентябре 2009 года ВС Индии приобрели 10 комплектов данного барражирующего боеприпаса, которому в стране присвоили обозначение Р-4.

Последний контракт, о котором, напомним, стало известно в ходе Парижского авиакосмического салона 2009 года, оценивался специалистами в 100 млн долл. Что позволяет сделать вывод о примерной стоимости одного комплекта с ББ типа «Хароп» в районе примерно 10 млн долл. (на момент заключения контракта). Однако сколько при этом в состав каждого комплекта входит барражирующих боеприпасов – не совсем понятно.

Следует добавить, что переговоры о возможной поставке «Гарпий» или «Харопов», как позже стало известно, велись между двумя странами еще с августа 2007 года. А в феврале 2019 года появились сообщения о том, что правительство Индии принципиально одобрило закупку в интересах национальных ВС дополнительно еще 54 комплектов ББ типа «Хароп».

Более интересно шло развитие упомянутого проекта с участием Минобороны ФРГ. В процессе осуществления этого проекта на базе «Харопа» специалистами немецкой компании Rheinmetall Defence при содействии их коллег из компании-разработчика был создан вариант, адаптированный под конкретные требования германских ВС.

О первых летных испытаниях германо-израильской разведывательно-ударной системы «Вабет» (Wabet – от Wirkmittel zur Abstandsf ähigen Bekämpfung von Einzel- und Punktzielen, «Система поражения удаленных одиночных и точечных целей») еженедельник Flight International сообщил в сентябре 2011 года.

Особенностью данной системы высокоточного ударного оружия стало наличие в ее составе не одного, а двух типов летательных аппаратов: разведывательного беспилотника типа KZO (Kleinflugzeug für Zielortung, «Малогабаритный летательный аппарат для разведки целей»), который разработан и серийно выпускается немецкой компанией Rheinmetall Defence, и ББ типа «Хароп» разработки израильской компании IAI.

Эти «бесчеловечные» летательные аппараты работают в паре: первый аппарат, дрон-разведчик, выполняет поиск и разведку цели, а также выдачу данных целеуказания и оценку результатов атаки второго аппарата – дрона-«камикадзе». Причем боевой радиус беспилотника KZO в этих целях разработчики увеличили со 100 км до 140 км.

Более подробно аппарат типа KZO, который представляет определенный интерес с технической и тактической точек зрения, мы в данном случае рассматривать не будем. Поскольку рассказ об этом интересном представителе «мира воздушных роботов в погонах» – тема отдельного подробного материала, который в обозримом будущем появится на страницах «НВО».

Впрочем, судя по имеющимся в открытых источниках данным, германские военные все же до сего времени не осуществляли крупносерийные закупки «Харопов». Возможно, что данный ББ и рассмотренная выше разведывательно-ударная система были приняты ВС ФРГ лишь в опытную эксплуатацию.

НЕПРОСТАЯ СУДЬБА «БЕЛОГО ЯСТРЕБА»

Примечательно, что в октябре 2005 года специалисты компании IAI совместно с коллегами из европейского оружейного гиганта MBDA приступили к разработке нового варианта ББ семейства «Гарпия»/«Хароп», который предполагалось представить на конкурс, объявленный британскими Сухопутными войсками на новое высокоточное средство поражения данного класса.

Аппарат получил обозначение «Уайт Хок» (White Hawk, «Белый ястреб»; имеется в виду хищная птица семейства ястребиных, обитающая на части территории Латинской Америки).

Речь идет о проекте, в рамках которого в конечном счете был создан многоцелевой барражирующий боеприпас типа «Файр Шэдоу» (Fire Shadow, «Огненная тень»; см. «Огненная тень с берегов Туманного Альбиона», «НВО», 20.08.21). Его реализация осуществлялась британскими военными в рамках программы Indirect Fire Precision Attack (IFPA, «Высокоточная стрельба с закрытых позиций» или «Высокоточная стрельба непрямой наводкой»; возможен и применяемый иногда в отечественной литературе вариант «Высокоточное поражение невидимой цели»).

На рубеже веков этот проект стал одним из важнейших элементов более глобальной и амбициозной программы военного строительства в Королевских сухопутных войсках Великобритании с целью приведения их возможностей в соответствие с требованиями войн нового поколения.

Компания MBDA тогда возглавляла консорциум в составе компаний IAI, QinetiQ и Lockheed Martin UK Insys, а также Университета Крэнфилда (франко-британский научно-исследовательский университет, входящий в систему послевузовского профессионального образования). Предложенный в конечном счете на тендер боеприпас фактически представлял собой модифицированный вариант израильского «Харопа».

Перспективный ББ планировалось оснащать оптико-электронной системой обнаружения и наведения и новой, более мощной боевой частью, что позволяло существенно расширить спектр атакуемых этим боеприпасом целей противника. В то же время на аппарате сохранялись, к примеру, интегрированные в плоскости крыла – по две в каждой из них – специальные выдвижные поверхности управления боковой силой. Они, как и в случае с предшественником, ББ типа «Гарпия», предназначались для дополнительной стабилизации боеприпаса в момент его боевого пикирования на цель.

Модель барражирующего боеприпаса типа «Уайт Хок» демонстрировалась в экспозиции компании MBDA в рамках международной выставки вооружений и военной техники DSEi, проходившей в Лондоне в 2009 году. «Прототипы этого ББ уже готовы, что делает его выбор зрелым решением, которое позволит Министерству обороны (Великобритании) провести оценку с использованием проверенного и типового вооружения», – подчеркивали тогда в компании MBDA.

«Белый ястреб» в итоге все же проиграл «Огненной тени», которая и поступила на вооружение британских Сухопутных войск. Но победа оказалась пирровой – ББ типа «Файр Шэдоу» очень быстро перестали соответствовать современным требованиям, предъявляемым к такому классу вооружений, и в итоге были отправлены на складское хранение.

В настоящее время ББ типа «Хароп» находятся на вооружении целого ряда государств, включая Азербайджан, Израиль, Индию, Марокко и Сингапур. Они активно применялись и применяются в вооруженных конфликтах и войнах различной интенсивности.

Наиболее свежим и нашумевшим примером являются боевые действия в Нагорном Карабахе в 2020 году, где барражирующие боеприпасы типа «Хароп» с весьма высокой результативностью использовали азербайджанские военные.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.