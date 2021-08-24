«Огненная тень» с берегов Туманного Альбиона

Почему провалился британский проект создания барражирующего боеприпаса

В многовековой истории создания различных образцов вооружения, военной или специальной техники (ВВСТ) нередко бывали случаи, когда заказчик вовремя определял тенденции современной – для конкретного периода времени – войны и оперативно выдавал соответствующее задание на разработку того или иного образца ВВСТ, который должен был существенно повысить боевой потенциал подразделений на поле боя. Однако затем по разным причинам разработка и принятие на вооружение такого образца ВВСТ затягивались. В результате, когда он поступал в войска, выяснялось, что он уже морально устарел. Именно так произошло и с британским барражирующим боеприпасом типа «Файр Шэдоу», программа по созданию которого одно время считалась в высшей степени приоритетной.

Оружие для новой войны

В результате проведенного в конце 1990-х годов анализа опыта, полученного армиями мира в конце ХХ века, и проработки прогнозных вариантов развития военного дела на перспективу, в Минобороны Великобритании пришли к выводу, что для решения комплекса задач, стоящих перед британской армией на тот момент и прогнозируемых на обозримую перспективу, артиллерийские подразделения должны обладать способностью поражать удаленные цели противника с существенно более высокой точностью, чем это имело место в то время.

Артиллерия также должна была обладать меньшим временем реакции и возможностями по поражению небольших групп и даже отдельных малоразмерных мобильных целей. Причем в условиях комплексной обстановки, характеризующейся наличием значительного числа разнообразных целей, в том числе дружественных, и активным применением противником различного рода помех.

Реализацию этих потребностей решили осуществлять в рамках программы Indirect Fire Precision Attack (IFPA), что можно перевести с английского как «Высокоточная стрельба с закрытых позиций» или «Высокоточная стрельба непрямой наводкой» (возможен, хоть и с оговорками, и применяемый иногда в отечественной литературе вариант «Высокоточное поражение невидимой цели»). На рубеже веков она стала одним из важнейших элементов более глобальной программы, осуществлявшейся в Королевских сухопутных войсках (СВ) Великобритании с целью приведения их возможностей в соответствие с требованиями войн нового поколения.

В ходе осуществления этой программы британские военные специалисты быстро пришли к выводу, что одним из наиболее эффективных путей повышения огневой мощи подразделений СВ будет создание нового образца высокоточного ударного оружия – барражирующего боеприпаса. При достаточном наличии в войсках такие боеприпасы, по мысли британских военных, должны были обеспечить необходимую гибкость при оказании «своевременной, долговременной и точной огневой поддержки» на соответствующих дальностях, позволяя одновременно атаковать практически весь спектр стационарных и мобильных наземных целей противника как на передовой, при непосредственном огневом контакте, так и в глубине его обороны и даже в ближнем тылу.

Такой боеприпас должен был иметь дальность поражения не менее 100 км, а также обладать настолько высокой точностью поражения, чтобы избежать случаев «дружественного огня». Также требовалось обеспечить функционирование новой системы оружия в режиме «Operator-in-the-Loop» (OITL, в переводе с английского – «оператор в контуре управления»), чтобы оператор мог постоянно держать боеприпас под контролем, имея возможность направить его в нужный момент на новую, более важную, цель, либо же, напротив, отвести боеприпас от цели в случае появления в зоне поражения дружественных сил или некомбатантов. Наконец, британские военные ожидали, что закупочная стоимость барражирующего боеприпаса не будет сильно отличаться от стоимости стоявших на тот момент у них на вооружении управляемых ракет.

Многоэтапный подход

Разработку боеприпаса решили осуществлять в несколько этапов с промежуточной оценкой получаемых результатов.

Первый этап предусматривал проведение исследования с целью определения потребности армейских подразделений в новом виде вооружения и выработки требований к последнему (Loitering Munition Capability Demonstration (LMCD) Assessment). После завершения в 2005 году исследования и тщательного анализа полученных результатов было решено перейти ко второму этапу. В рамках последнего командование СВ объявило соответствующий тендер, на который поступили заявки от ряда компаний, предложивших свои варианты перспективного образца высокоточного вооружения.

В частности, европейская компания MBDA, которая возглавляла консорциум в составе компаний Israel Aerospace Industries (IAI), QinetiQ и Lockheed Martin UK Insys (Insys), а также Университета Крэнфилда (франко-британский научно-исследовательский университет, входящий в систему послевузовского профессионального образования), предложила на конкурс барражирующий боеприпас «Уайт Хок» (White Hawk). Фактически он представлял собой модифицированный вариант израильского «Харопа» (Harop) – прямого потомка барражирующего боеприпаса типа «Гарпия» (Harpy).

В свою очередь, консорциум в составе американской Raytheon и израильской IAI предлагал вариант «Гарпии» с бóльшими дальностью полета и продолжительностью барражирования, получивший рабочее обозначение E-Harpy или Cutlass – от Combat Uav Target Location And Strike System, что можно перевести с английского как «Разведывательно-ударная система с боевым БЛА».

А вот компания Ultra Electronics (в работе принимало участие ее подразделение Sonar & Communications Systems) совместно с компаниями EMIT Aviation Consult, BAE Systems, Lockheed Martin, Praxis и Raytheon предложила на конкурс барражирующий боеприпас типа BLADE. Последнее – это сокращение от Battlefield Loitering Artillery Direct Effect, что можно перевести с английского как «Артиллерийский (боеприпас) для поля боя, барражирующий, прямого действия».

Он был разработан на базе беспилотника самолетной схемы типа «Спэрроу-N» (Sparrow-N) израильской EMIT Aviation Consult. Этот дрон имел максимальную длину 2,14 м, размах крыла 2,44 м, взлетную массу 45 кг, мог брать полезную нагрузку массой до 12 кг и оснащался двухцилиндровым двухтактным поршневым двигателем, работавшим на толкающий воздушный винт и обеспечивавшим аппарату возможность барражирования в течение 6 часов на удалении до 150 км от места старта.

Впрочем, по информации ряда источников, в качестве базового для создания этой группой компаний барражирующего боеприпаса был выбран беспилотник, разработанный не компанией EMIT Aviation Consult, а компанией UVision – она известна серией своих БЛА тактического класса «Хироу» (Hero, в переводе с английского – «Герой»).

В конкурсе также принимала участие американская Lockheed Martin. Ее вариант боеприпаса базировался на малогабаритной крылатой ракете Surveilling Miniature Attack Cruise Missile (SMACM), что можно дословно перевести с английского как «Осуществляющая поиск миниатюрная ударная крылатая ракета». Существенным достоинством этого образца вооружения была его совместимость с системой подвески типа BRU-61/B компании Cobham, применявшейся на истребителях F-22A «Раптор» (Raptor) и F-35 «Лайтнинг II» (Lightning II) для малокалиберной планирующей авиабомбы SDB. Фактически, этот «девайс» представляет собой особой конструкции поддон, который крепится на подкрыльевом узле подвески или во внутреннем отсеке вооружения и на который непосредственно и укладывается упомянутая авиабомба.

Наконец, немецкая Rheinmetall Defence Electronics и французская Thales предложили барражирующий боеприпас типа TARES (Tactical Advanced REconnaissance Strike, в переводе с английского – «Перспективная тактическая разведывательно-ударная система»). Он был создан на базе нереализованного проекта барражирующего боеприпаса «Тайфун» (Taifun), который в свое время создавался под требования немецких СВ на базе разведывательного дрона типа KZO и имел расчетную продолжительность барражирования 4 часа на удалении до 200 км от места пуска.

Общее руководство работами по программе на данном этапе было поручено BAE Systems, которая в 2005 году получила контракт стоимостью 30 млн фунтов стерлингов. Одновременно в 2005 году контракт стоимостью 8,4 млн фунтов стерлингов был выдан МО Великобритании и компании Systems Development, которой надлежало разработать демонстратор перспективного барражирующего боеприпаса. Совместно с компанией Blue Bear Systems Research она занялась производством ряда масштабных моделей с целью продемонстрировать возможность использования на новом образце вооружения системы автопилота и ряда других специализированных систем.

«Тень» обретает форму

Примечательно, что в рамках второго этапа британские военные окончательный выбор победителя не осуществляли. Хотя та же Ultra Electronics со смежниками после двух лет работы в 2008 году представила заказчику демонстратор барражирующего боеприпаса нового типа, а также ряд разработанных в рамках программы систем, подтвердив все расчетные данные и соответствие нового образца вооружения требованиям заказчика. Причем в наличии даже была мобильная шестизарядная пусковая установка (ПУ) на колесном шасси автомобиля повышенной проходимости, которая изначально предназначалась для запуска беспилотников «Спэрроу-N», но могла быть использована и для применения барражирующих боеприпасов, созданных на его базе.

Впрочем, как выяснилось, выбирать победителя в рамках данного этапа и не планировалось. Ну, а затем после тщательного анализа результатов примерно 1500 часов испытаний аппаратов-демонстраторов британскими военными в конечном итоге было принято решение приступить к реализации следующего этапа программы, в рамках которого была инициирована уже непосредственная разработка нового барражирующего боеприпаса, который получил обозначение «Файр Шэдоу» (в переводе с английского – «Огненная тень»). Официально о старте работ по этому этапу было объявлено летом 2008 года на международной аэрокосмической выставке в Фарнборо.

Главным подрядчиком была выбрана компания MBDA, тогда как Ultra Electronics стала ее партнером и разработчиком высокозащищенной системы управления и контроля боеприпаса в полете. В состав участников группы разработчиков нового барражирующего боеприпаса, которая получила наименование Team Loitering Munition (Team LM), что можно перевести с английского как «Группа компаний-подрядчиков по разработке барражирующего боеприпаса», также вошли компании Blue Bear Systems Research, Cranfield Aerospace, Insys, Marshall Specialist Vehicles (MSV), Meggit, QinetiQ, Roxel, Selex SAS, Thales UK и VEGA, и Университет Крэнфилда.

Следует отметить, что группа Team Loitering Munition входила в состав более крупного объединения компаний, которое известно под наименованием Team Complex Weapons (Team CW), что можно перевести с английского как «Группа компаний-подрядчиков по разработке комплексного (универсального) вооружения». В рамках этой группы, сформированной в 2006 году в составе первоначально компаний MBDA, Thales UK, Roxel и QinetiQ, осуществлялись работы по созданию целого ряда важных образцов вооружения, имевших первостепенное значение для британских ВС. Всего, судя по имеющейся информации, группа с разной степенью успешности осуществляла реализацию шести программ.

Достоинства и недостатки конструкции

«Файр Шэдоу» представляет собой барражирующий боеприпас, предназначенный для «несения дежурства» в назначенном районе и последующего поражения важных стационарных или мобильных целей противника, обеспечивая тем самым командиров армейских подразделений оперативной, высокоточной огневой поддержкой на значительной глубине по фронту и глубине неприятельской обороны.

В конструктивном плане боеприпас первоначально был построен по самолетной схеме с раскладывающимся после старта верхнерасположенным крылом с обратной стреловидностью и Х-образным хвостовым оперением, но в окончательном варианте исполнения он уже оснащался двухкилевым хвостовым оперением в форме обратной V и раскладывающимися перед пуском массивными решетчатыми стабилизаторами, закрепленными на стартовом ускорителе. Шасси у аппарата отсутствует за ненадобностью, учитывая его «невозвращаемый» характер.

Длина «Файр Шэдоу» – около 4 м, размах крыла – 4 м, стартовая масса – около 200 кг, а масса боевой части, по разным данным, достигает 5–10 кг. Способ старта – с буксируемой наземной ПУ рельсового типа при помощи твердотопливного ускорителя разработки компании Roxel, что, безусловно, существенно ограничило спектр тактических сценариев боевого применения боеприпаса.

В то же время еще в 2009 году компания-разработчик демонстрировала материалы, из которых следовало, что ею прорабатывается также вариант размещения новых барражирующих боеприпасов на мобильной ПУ на шасси колесного автомобиля повышенной проходимости. Боеприпасы должны были размещаться в ячейках шестизарядного пускового блока контейнерного типа. Каждая боевая машина должна была нести по два таких пусковых блока, которые при необходимости можно было быстро перезаряжать даже на огневой позиции. Сам боеприпас при этом должен был размещаться в ячейке пускового блока в сложенном виде (крыло и хвостовое оперение складывались), а стартовый ускоритель имел более компактную форму. Впрочем, сведений о реальном создании хотя бы прототипа такой мобильной пусковой установки найти не удалось.

Дальность действия «Файр Шэдоу» – около 150 км. После достижения заданного района «боевого патрулирования», в том числе и на максимальной дальности полета, боеприпас мог барражировать там на высоте около 4600 м в течение не менее 6 часов. При этом общая продолжительность полета, по данным справочника Jane’s Unmanned Aerial Vehicles and Targets, составляет 10 часов (в ряде источников указывается, что столько – 10 часов – составляет время барражирования). Добавлю, что точность поражения цели у данного боеприпаса является достаточно высокой – круговое вероятное отклонение не превышает 3 футов, то есть составляет менее 1 м.

Боеприпас оснащается роторно-поршневым двигателем с системой электронного впрыска топлива и двухлопастным толкающим воздушным винтом фиксированного шага. Система управления «Файр Шэдоу» построена на базе высокоинтегрированного канала связи HIDL (High Integrity Data Link), который изначально был разработан специалистами Thales для беспилотника «Уотчкипер» (Watchkeeper), также созданного под требования британского Минобороны. Предусматривается передача на пульт оператора в реальном масштабе времени «картинки» района операции или цели и ряда других данных.

В качестве полезной нагрузки первоначально использовались размещенные в передней части фюзеляжа аппарата малогабаритная, но достаточно мощная осколочно-фугасная боевая часть (БЧ) и ИК система наведения. Впоследствии разработчик доработал систему наведения на конечном участке и в окончательном варианте исполнения «Файр Шэдоу» уже оснащался многоканальной системой наведения.

Особо следует отметить, что «Файр Шэдоу» изначально проектировался невозвращаемым, то есть, будучи выпущенным в воздух, он должен либо поразить цель, либо – самоликвидироваться (точнее, команду подавал оператор). Также немаловажно, что он получил способность действовать как самостоятельно, так и во взаимодействии с обычными, разведывательными беспилотниками и даже пилотируемыми ударными вертолетами, что, по замыслу заказчика, должно было способствовать существенному повышению эффективности боевого применения этого боеприпаса.

Стоит указать, что наведение «Файр Шэдоу» на цель могло осуществляться по данным целеуказания, получаемым с различного рода систем разведки, наблюдения, целеуказания и разведки (ISTAR – от Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), начиная от обычного передового наводчика-корректировщика с биноклем и рацией и заканчивая наисовременнейшими системами разведки, в том числе использующими соответствующего рода беспилотники.

Барражирующий боеприпас мог также включаться и в сетецентрическую систему управления. Причем уже после пуска система наведения «Файр Шэдоу» могла получать в режиме реального времени информацию о текущем местоположении цели. В конечном итоге такая многовариантность применения стала важной особенностью «Файр Шэдоу», выгодно отличающей его от ряда других барражирующих боеприпасов. При этом эффективное его применение, по заявлению компании MBDA, было равно возможно как в полевых условиях, так и в урбанизированной местности.

От полигона до Афганистана

Работы по «Файр Шэдоу» были начаты MBDA в инициативном порядке еще в январе 2007 года, причем первые шесть опытных образцов были поставлены компанией Marshall Specialist Vehicles всего через 12 дней после получения ею контракта. А уже 30 апреля 2008 года компания-разработчик осуществила первый демонстрационный пуск своего барражирующего боеприпаса.

В ходе испытания, проводившегося на полигоне по испытанию беспилотной авиатехники Аберпорт в Уэльсе, были продемонстрированы эффективная работа системы отделения стартового ускорителя и переход боеприпаса в управляемый и установившийся режим полета. Запуск осуществлялся с наземной рельсовой ПУ, причем крыло находилось уже в рабочем положении. Утверждается, что пуск производился при работающем двигателе, а после отделения стартового ускорителя оператор осуществил включение передачи на воздушный винт. После запуска боеприпас выполнил набор высоты, полет по заданному маршруту, после чего оператор перевел его в режим пикирования на цель. Все данные с борта аппарата передавались в центр управления полигона.

В июне того же года МО Великобритании выдало MBDA контракт на проведение дальнейших работ по разработке перспективного образца вооружения с тем, чтобы представить его на заключительный этап конкурса. Второй испытательный пуск боеприпаса состоялся в апреле 2009 года и в целом подтвердил расчетные данные, что позволило разработчику продолжить работы над проектом.

Наконец, в марте 2010 года в рамках реализации амбициозной программы создания «комплексной системы вооружений» (Complex Weapons) компания MBDA получила от британского Минобороны контракт стоимостью 330 млн фунтов стерлингов, по условиям которого она должна была выполнить первые этапы работ по программам создания нового барражирующего боеприпаса типа «Файр Шэдоу» для СВ и перспективного малогабаритного высокоточного управляемого боеприпаса класса «воздух – поверхность» типа SPEAR (Select Precision Effects At Range) для «скоростных реактивных истребителей» ВВС. Последний представляет собой миниатюрную – длиной около 2 м и стартовой массой менее 100 кг – крылатую ракету, размещаемую на внешней подвеске или во внутреннем отсеке вооружения самолета и способную поражать широкий спектр наземных целей. Концепция ее построения и боевого применения во многом схожа с той, что реализована при создании американских малогабаритных УАБ семейства SDB.

Летные испытания «Файр Шэдоу» в его окончательной конфигурации были начаты 21 ноября 2010 года и проходили на полигоне в норвежском Видселе. В ходе первого же пуска была продемонстрирована успешная работа рельсовой ПУ и стартового ускорителя, бортовой системы управления, навигационной системы и системы обмена данными. Хорошо показал себя и планер. «Боеприпас преодолел несколько десятков километров, причем на траектории его полета были выполнены ряд маневров – таких, как барражирование в заданном районе. Все задачи были успешно решены», – указывалось в сообщении разработчика.

Следующее испытание было проведено там же 13 мая 2011 года – сценарий был более сложным и предусматривал уже полноценное участие оператора, который выбрал мобильную цель и навел на нее барражирующий в районе боеприпас. «Испытание стало очередным полным успехом, подчеркнув возможности и надежность продукта», – отмечалось по данному поводу в пресс-релизе MBDA. В том же году в учебных центрах MBDA в Филтоне и Бедфорде была начата подготовка операторов, а стартовые поставки серийных систем заказчику были назначены на март 2012 года.

Первым получателем «Файр Шэдоу» был определен 39-й артиллерийский полк британских СВ, который в начале 2012 года должен был отправиться вместе с ними в Афганистан. Впрочем, достоверных данных о том, были ли отправлены «Файр Шэдоу» в Афганистан и каковы результаты их применения там, автору найти не удалось.

Примечательно, что к тому моменту, по словам представителей MBDA, «Файр Шэдоу» уже вызвал интерес «у ряда зарубежных заказчиков». «Система «Файр Шэдоу» заполняет пробел в боевых возможностях вооруженных сил, – подчеркивал управляющий директор британского подразделения MBDA Стив Уэйди. – Боевой потенциал системы настолько высок, что она сможет решать очень широкий круг задач и будет соответствовать требованиям, предъявляемым к средствам поражения сегодня и в перспективе». Впрочем, об экспортных поставках боеприпаса официально не сообщалось.

Морской вариант

Следует также отметить, что в 2009–2010 годы в британских источниках активно дискутировалась возможность адаптации «Файр Шэдоу» для применения с борта боевых надводных кораблей основных классов. Так, в январе 2009 года в информационном бюллетене Королевских ВМС Великобритании указывалось: «Файр Шэдоу» по массе и габаритам «полностью подходит» для применения из УВП типа «Сильвер», которые установлены на эсминцах УРО проекта 45 (тип «Дэринг»). Это, по мнению британских адмиралов, позволяло существенно повысить боевой потенциал последних.

Кроме того, «оморяченный» вариант этого образца вооружения был представлен на рекламно-информационной листовке, посвященной эсминцу УРО проекта 45. В ней, в частности, сообщалось, что такой барражирующий боеприпас может быть включен в состав вооружения кораблей этого типа в перспективе. Данная листовка, судя по всему, была подготовлена для распространения на международной выставке «Евронаваль», проходившей осенью 2010 года, а, возможно, была готова и еще раньше.

Впрочем, после 2010 года упоминание о возможности использования «Файр Шэдоу» с борта эсминцев УРО проекта 45 больше в соответствующих материалах компании не появлялось, но зато стало известно, что MBDA в инициативном порядке все же приступила к разработке такого боеприпаса, получившего рабочее обозначение «Мэритайм Файр Шэдоу» (Maritime Fire Shadow). Предполагалось, что он будет использоваться для решения задачи поражения замаскированных и защищенных береговых целей, что, по замыслу разработчика, позволило бы не вводить носитель таких боеприпасов в зону поражения системы береговой обороны противника. Разработка демонстрировалась MBDA на лондонской выставке DSEi-2011. Кстати, там же, но двумя годами ранее, MBDA представляла и базовый вариант «Файр Шэдоу».

Примечательно в этой связи то, что в данном случае запуск барражирующего боеприпаса должен был осуществляться уже не из подпалубной УВП, как это планировалось на эсминце УРО проекта 45, а с обычной наклонной рельсовой ПУ. Последнюю следовало устанавливать на вертолетной площадке корабля, что, безусловно, могло иметь массу негативных последствий: ограничивало проведение взлетно-посадочных операций корабельного вертолета, снижало маневренность корабля и пр.

«Тень» терпит фиаско

В заключение следует отметить следующее.

В целом британские военные сделали в начале 2000-х годов вполне правильные выводы о том, что боевой потенциал армейских подразделений можно существенно нарастить за счет массовой поставки в войска барражирующих боеприпасов: работы в этом направлении были развернуты практически сразу после обработки результатов соответствующего исследования Минобороны.

Активный отклик нашла эта задумка и у промышленников, предложивших целый ряд боеприпасов. Но затем наступил застой, в результате чего испытания опытного образца начались только в 2010–2011 годах, то есть фактически спустя 5–6 лет после старта активной, проектной фазы программы.

Впрочем, даже на момент поступления в опытную эксплуатацию британских СВ и начала поставок серийных образцов в войска, что произошло в 2012 году, «Файр Шэдоу» все еще представлял собой достаточно современный образец вооружения и действительно мог существенно повысить огневые возможности подразделений британских СВ.

Однако, на взгляд автора, в конечном итоге существенная задержка с разработкой нового барражирующего боеприпаса и, самое главное, неверный выбор его размерности – слишком большие массогабаритные характеристики, не позволяющие широко использовать его пехотными подразделениями для оперативного поражения целей противника в ходе обороны и наступления – и способа его старта – с использованием громоздкой буксируемой рельсовой ПУ, требующей значительных наряда сил и времени для ее перевозки и установки перед стрельбой, – привели к тому, что «Файр Шэдоу» в сравнительно короткие сроки утратил все свои преимущества.

Война нового поколения потребовала от барражирующих боеприпасов небольших массы и размеров, позволяющих личному составу своими силами переносить их и оперативно применять по противнику, тогда как задачу поражения более крупных целей или же выполнения атаки из режима патрулирования сегодня эффективно решают крылатые ракеты различного типа базирования и крупные разведывательно-ударные БЛА.

В общем, «Огненная тень» потерпела фиаско, поскольку просто устарела, перестав соответствовать требованиям, предъявляемым к вооружению такого класса. И можно вполне обоснованно предположить, что даже если эти барражирующие боеприпасы в настоящее время все еще и находятся формально на вооружении британских СВ, то, судя по всему, практически не используются ввиду того, что они существенно уступают по своим ТТХ другим аналогичным образцам вооружения. Впрочем, в ряде источников утверждается, что «Файр Шэдоу» так и не вышел из стадии опытной эксплуатации.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт.