В Италии заявили, что Киев просит у ЕС больше боеприпасов, артиллерию и боевые самолеты

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что, по словам его украинского коллеги Дмитрия Кулебы, "время для дипломатических инициатив еще не наступило"

РИМ, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что с украинской стороны поступают просьбы о поставках большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, а также боевой авиации. Об этом он заявил, представляя в четверг на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне обеих палат итальянского парламента итоги встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Люксембурге 24 апреля.

"[Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба обратился с призывом достигнуть как можно скорее соглашения о совместной закупке вооружений Евросоюзом [для Киева], а также указал на необходимость как большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, боевых самолетов, так и технической и логистической поддержки украинской армии", - сообщил Таяни. Он также передал заявление Кулебы, что "достижение надежного мира является общей целью, но сейчас время для дипломатических инициатив еще не наступило".

Ранее агентство ANSA со ссылкой на свои источники сообщало, что украинский министр, выступивший 24 апреля на встрече глав МИД стран ЕС по видео-конференц-связи, не скрывал неудовольствие по поводу проволочек и задержек военных поставок.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в четверг заявил, что альянс и его партнеры поставили на Украину 98% обещанной бронетехники, включая 1 550 бронемашин, 230 танков и значительное количество боеприпасов, а также подготовили для вооруженных сил страны не менее 9 бронетанковых бригад. По его словам, НАТО считает наилучшим способом содействия миру на Украине продолжение поставок ей максимальных объемов вооружений, чтобы обеспечить режиму президента Владимира Зеленского сильные позиции на переговорах.