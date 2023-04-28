Войти
ТАСС

В Италии заявили, что Киев просит у ЕС больше боеприпасов, артиллерию и боевые самолеты

125
0
0
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что, по словам его украинского коллеги Дмитрия Кулебы, "время для дипломатических инициатив еще не наступило"

РИМ, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что с украинской стороны поступают просьбы о поставках большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, а также боевой авиации. Об этом он заявил, представляя в четверг на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне обеих палат итальянского парламента итоги встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Люксембурге 24 апреля.

"[Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба обратился с призывом достигнуть как можно скорее соглашения о совместной закупке вооружений Евросоюзом [для Киева], а также указал на необходимость как большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, боевых самолетов, так и технической и логистической поддержки украинской армии", - сообщил Таяни. Он также передал заявление Кулебы, что "достижение надежного мира является общей целью, но сейчас время для дипломатических инициатив еще не наступило".

Ранее агентство ANSA со ссылкой на свои источники сообщало, что украинский министр, выступивший 24 апреля на встрече глав МИД стран ЕС по видео-конференц-связи, не скрывал неудовольствие по поводу проволочек и задержек военных поставок.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в четверг заявил, что альянс и его партнеры поставили на Украину 98% обещанной бронетехники, включая 1 550 бронемашин, 230 танков и значительное количество боеприпасов, а также подготовили для вооруженных сил страны не менее 9 бронетанковых бригад. По его словам, НАТО считает наилучшим способом содействия миру на Украине продолжение поставок ей максимальных объемов вооружений, чтобы обеспечить режиму президента Владимира Зеленского сильные позиции на переговорах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Люксембург
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
20.02.2023
Статья Херша доказала, что Европа находится в рабстве США
04.01.2023
"Членство в НАТО больше не жизненно необходимо для Турции"
24.06.2022
Французы об Украине в ЕС: это все равно что построить психушку за наш счет
02.05.2022
Дичь в международных масштабах
04.03.2022
Западная военная помощь Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 00:38
  • 2
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 28.04 00:11
  • 48506
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 21:47
  • 1
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России
  • 27.04 21:34
  • 1
Для Северного флота планируется построить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06363
  • 27.04 21:29
  • 1
Специалисты инженерных войск ВВО провели тренировку по применению роботизированного комплекса "Уран-6"
  • 27.04 21:13
  • 1
На Украине заявили, что обучили более 7 тыс. операторов беспилотников для ВСУ
  • 27.04 20:56
  • 1
Роскосмос еще не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"
  • 27.04 20:51
  • 1
Полет пары стелс-штурмовиков F-117 на малой высоте попал на видео
  • 27.04 19:19
  • 1
МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов
  • 27.04 19:04
  • 1
Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном
  • 27.04 18:55
  • 1
Минобороны РФ сообщило о патрулировании нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160
  • 27.04 16:21
  • 60
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.04 15:44
  • 2
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 27.04 15:43
  • 3
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 27.04 15:06
  • 440
Международные расчеты, минуя доллар, по странам