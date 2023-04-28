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На Украине представили дрон MiniShark

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БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

Украинская компания Ukrspecsystems представила прототип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MiniShark на выставке Brave1. Дрон предназначен для выполнения разведывательных заданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинский милитарный портал».

Производитель утверждает, что аппарат может выявлять наземные цели. Радиус применения MiniShark составляет 35 километров. Дрон с максимальной взлетной массой до пяти килограммов способен находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 120 километров в час.

Беспилотник может нести оптико-электронную систему с десятикратным оптическим зумом. Система, которая умещается в двух рюкзаках, проходит заводские испытания.

В апреле стало известно, что российская компания «Локационная мастерская» разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить дроны двойного назначения.

В июле 2022 года журнал The National Interest писал, что Россия превосходит Украину по количеству разведывательных дронов. БПЛА используются российскими военными для обнаружения и отслеживания украинских подразделений.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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