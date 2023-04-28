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ТАСС

СМИ: ВСУ не хватает ракетных комплексов "Бук" и снарядов для РСЗО "Град" под Артемовском

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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Аверин

Как сообщает Би-би-си, у Украины "нет ресурсов" для длительного вооруженного конфликта

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на окраинах Артемовска (украинское название - Бахмут) испытывают дефицит снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и не обладают необходимым количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук". Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на украинских военнослужащих.

По словам одного из военных из 17-го танкового батальона Сухопутных войск Украины, у ВСУ "недостаточно боеприпасов" для РСЗО "Град". Он отметил, что Украина уже истощила свои запасы снарядов для "Градов", поэтому в настоящее время полагается на их поставки из Чехии, Румынии и Пакистана.

В свою очередь командир одного из украинских расчетов ЗРК "Бук" рассказал об отсутствии на вооружении необходимого количества боевых комплексов. "Детали ломаются, а у нас нет запчастей, потому что заводы, которые производят их, находятся не на Украине", - добавил он. В то же время военнослужащий подчеркнул, что речь не идет об "остром дефиците" ракет.

Командир одного из украинских расчетов буксируемого орудия L119, поставленного Великобританией, также заявил о необходимости дальнейших поставок боеприпасов Киеву. По его мнению, у Украины "нет ресурсов" для длительного вооруженного конфликта, поэтому ВСУ намерены провести контрнаступление в этом году. Он добавил, что затяжной характер противостояния повышает вероятность возникновения усталости от него на Западе, из-за чего объемы военной помощи Украине могут сократиться. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Пакистан
Румыния
Украина
Чехия
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