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ТАСС

Зеленский призвал Лондон взять на себя лидерство в создании "воздушной коалиции" для Киева

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Украинский президент также отметил важность поставок военных самолетов западного образца

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский провел в Киеву встречу с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу, обсудил с ним усиление оборонной поддержки Украины и призвал Лондон взять на себя лидерство в формировании "воздушной коалиции" для Киева. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы украинского государства.

"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", - привели в пресс-службе слова Зеленского. Он "отметил важность передачи Украине военных самолетов западного образца, а также различных видов вооружения и призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании "воздушной коалиции" для Украины".

Стороны также обсудили подготовку к проведению саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле. Во встрече участвовали начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин и помощник главы британского правительства по военным вопросам Джейми Норман, отмечает пресс-служба.

Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, при этом приоритетом является получение американских F-16, как вариант рассматриваются французские Rafale и шведские Gripen. Украинская сторона уже давно настаивает на том, что партнеры должны поставить Киеву современные боевые самолеты, дальнобойные ракеты и средства ПВО. 

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Украина
Продукция
F-16
Gripen NG
Rafale
Проекты
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