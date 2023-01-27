Танков оказалось мало. Киев просит истребители, но не все так просто

Politico: поставка западных истребителей на Украину обернется логистическим кошмаром

Не успели в Европе договориться о поставках танков на Украину, как уже начались дискуссии об отправке истребителей, пишет Politico. Однако это решение может обернуться логистическим кошмаром: у Киева нет ни нужной инфраструктуры, ни экипажей, ни технического персонала.

Кристина Галлардо

Лондон – Для Украины борьба за возможность получить западные танки оказалась всего лишь началом.

Спустя несколько месяцев споров между западными союзниками американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды" выдвигаются в сторону линии фронта на Украине, и военные стратеги в Киеве уже переключил свое внимание на то, что ни считают логичным следующим шагом в своей борьбе против российских сил, – на возможность получить современные истребители.

Беседы с несколькими западными дипломатами и военными чиновниками подтверждают, что внутренние дискуссии по вопросу о возможной отправке истребителей на Украину уже начались – по инициативе украинских чиновников и при поддержке стран Балтии.

"Следующим естественным шагом были бы истребители", – сказал дипломат одной из стран Северной Европы.

Дискуссии по вопросу поставок истребителей, скорее всего, окажутся еще более напряженными и горячими, чем споры вокруг танков. По словам многих европейских официальных лиц и дипломатов, их правительства больше не считают эту идею бесперспективной, но опасения по поводу эскалации остаются весьма серьезными.

Вашингтон заявил Киеву, что отправка самолетов "на данный момент невозможна", сообщил один из источников. Он пояснил: "В данном вопросе есть красная линия, однако в прошлом году красная линия касалась поставок ракетных систем залпового огня HIMARS, но ее отодвинули. Потом красной линией были боевые танки, но сейчас и она отодвигается".

Другой высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что скорость, с которой Запад поставляет оружие на Украину, растет. "Сегодня истребители – это нечто совершенно немыслимое, но мы, возможно, проведем дискуссии по этому вопросу уже через две или три недели", – пояснил он.

Следующая встреча министров обороны стран-союзниц Украины должна пройти в феврале на американской военной базе Рамштайн на юго-западе Германии. Ожидается, что основной темой встречи станет авиация и воздушная поддержка.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра (Wopke Hoekstra) заявил на прошлой неделе в парламенте Нидерландов, что его кабинет рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. "Мы открыты, у нас нет табу", – добавил он.

Этому заявлению предшествовали слова главы МИД Словакии Растислава Качера (Rastislav Káčer) о том, что его правительство готово передать Киеву советские МиГ-29 и уже обсуждает такую возможность с партнерами по НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем другие высокопоставленные чиновники западных стран демонстрируют гораздо меньше энтузиазма. Канцлер Германии Олаф Шольц решительно исключил возможность поставок истребителей, сославшись на необходимость предотвратить эскалацию.

"Поставок истребителей на Украину не будет, – сообщил он. – Мы, в том числе президент США, с самого начала открыто об этом говорили".

Именно поэтому некоторые официальные лица считают, что февральская встреча министров обороны будет посвящена разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если Киеву срочно понадобятся истребители, но не попыткам заключить соглашения об их поставках.

Европейские союзники Украины считают, что текущий конфликт может затянуться еще на три-пять лет или даже дольше, и многие обеспокоены ограниченностью вариантов помощи, которую Запад может оказать, не спровоцировав чрезмерно резкую реакцию Москвы.

Устойчивая эскалация

В начале прошлого года западные союзники заключили "неписаную договоренность" не поставлять Украине полный пакет вооружений сразу после начала российской спецоперации из-за опасений "вызывать бурную реакцию со стороны России", о чем рассказал еще один высокопоставленный европейский дипломат.

Тогда план заключался в том, что Запад должен предоставлять помощь постепенно, оценивая возможную реакцию Москвы на каждом новом этапе.

"Многие западные страны считают, что, если бы мы сразу отправили на Украину всю ту военную технику и оружие, которое она просила на первом же этапе конфликта, за этим последовала бы мощная реакция Москвы, включая ядерную составляющую. Этот процесс можно назвать постепенным “приучением” Путина", – пояснил дипломат.

Запад постепенно наращивал объемы своей помощи: сначала это были поставки противотанковых комплексов "Джавелин" и переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", затем ракетные системы залпового огня HIMARS, а теперь ракеты класса "земля-воздух" "Патриот", танки и бронетехника.

Поэтому, как сказал один дипломат, поставки истребителей – это лишь вопрос времени.

На прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (James Cleverly) встретился с высокопоставленными американскими чиновниками в Вашингтоне, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины, помимо поставок танков. Выступая позже, Клеверли отказался сообщить, касались ли эти переговоры поставок истребителей, кассетных бомб или ракет большой дальности.

"Я не буду пока рассуждать о том, каким будет характер дальнейшей военной поддержки, – сказал он. – Характер нашей поддержки меняется по мере изменения ситуации на поле боя и потребностей украинцев".

Однако, по словам британских чиновников, Лондон будет отправлять самолеты Киеву заметно менее охотно, чем танки и другую наземную военную технику. Также есть опасения, что общественная поддержка может ослабеть на фоне дальнейшей эскалации.

Европейские чиновники сходятся во мнении, что Запад сначала захочет исчерпать все остальные варианты воздушной поддержки, включая новые поставки ударных дронов и, возможно, ракет дальнего действия. Кроме того, Вашингтон недавно одобрил отправку партии неуправляемых ракет Zuni времен холодной войны, которые украинская армия могла бы запускать со своих самолетов МиГ советской эпохи.

Но, по мнению этих дипломатов, недавние решения Соединенных Штатов служат свидетельством того, что Вашингтон готовится к дискуссиям по истребителям.

В июле палата представителей США одобрила выделение ста миллионов долларов на обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях, а в октябре Украина объявила, что для обучения на западных истребителях уже была отобрана группа из нескольких десятков военных.

Как в августе сообщил журналистам министр обороны США Колин Каль (Colin Kahl), "не исключено, что в будущем западные самолеты могут стать частью вооружения, поставляемого Украине".

Юрий Сак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова, сказал, что после получения танков приоритетом Киева станет согласование поставок истребителей и что "отговорки" союзников не являются непреодолимыми. По словам Сака, Запад теперь убежден в необходимости осторожно, но последовательно поставлять все более сложное и современное оружие.

Сак добавил, что ВВС Украины положили глаз на американские самолеты F-16 и F-15, но открыты и для других предложений. Большинство F-15 и F-16, принадлежащих Соединенным Штатам, развернуты в других регионах, включая Индо-Тихоокеанский регион.

"В настоящее время самолетами F-15 пользуются почти 50 стран. И я ни на секунду не поверю, что Украина не заслужила боевые самолеты".

Логистический кошмар

Однако отправка истребителей на Украину обернется серьезными логистическими трудностями для ее союзников.

Особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых на Украине нет. При этом эксперты отмечают, что российские силы могут с легкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.

По мнению старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джастина Бронка (Justin Bronk), более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, поскольку они могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и требуют меньшего обслуживания. Однако таких самолетов не так уж и много.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Pål Jonson) сообщил в среду, что его страна "не планирует отправлять истребители Gripen на Украину в ближайшее время".

Чтобы использовать другие боевые самолеты, такие как французские Rafale, нужно будет отправить на Украину значительное число гражданских специалистов из западных стран, которые будут ремонтировать самолеты и готовить их к полетам. Эти люди автоматически станут мишенями для российских атак.

Но на вопрос, будет ли отправка самолетов Киеву представлять собой эскалацию, представитель французского правительства ответил, что Украина уже получила от Запада "сверхмощное" оружие, такое как пушки Caesar.

"Мы настаиваем, что все, что мы отправляем, должно использоваться в целях обороны. Но, как только оружие доставляется на Украину, оно полностью в их распоряжении, – пояснил этот чиновник. – Аргумент о том, что нам потребуется отправить офицеров НАТО на Украину, звучал и тогда, когда мы обсуждали “Патриоты”. Тем не менее, мы передали их Украине".