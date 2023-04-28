Министр обороны Украины заявил, что США "считают деньги" при оказании военной помощи Киеву

По словам Алексея Резникова, такая позиция Соединенных Штатов и других партнеров замедляет решение о передаче стране самолетов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что США очень прагматичны и "считают деньги" в вопросах предоставления Киеву вооружения, а другие западные партнеры отказываются обслуживать переданную военную технику из-за финансовых затрат.

"[США] очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите, покупайте", - рассказал он в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг.

Такая позиция США и других партнеров, по словам Резникова, замедляет решение о передаче Киеву самолетов. "Самолеты - это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним - это очень дорого. Потому, принимая решение, надо понимать, а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались, и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть. Не двести, не триста. Ключевой игрок здесь все равно США", - пояснил министр.

По его мнению, решение передать Киеву самолеты будет принято тогда, когда западные партнеры подсчитают, "кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне".

19 апреля власти США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере $325 млн. По данным Минобороны, суммарный объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала специальной военной операции РФ составил $35,4 млрд, а с 2014 года - $38,1 млрд.

27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что даже если Киев сам не захочет, Запад заставит его начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование.