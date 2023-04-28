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ТАСС

Антонов заявил, что Россия максимально использует контакты с США, чтобы донести цели СВО

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Контакты посольства России с Госдепартаментом и Белым домом крайне редки, российская сторона максимально использует их, чтобы донести свои национальные интересы и цели специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в среду журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

"Я очень рассчитываю, что при любых обстоятельствах мы должны поддерживать открытыми линии коммуникации. Россия и США являются ведущими ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности ООН, - сказал Антонов. - У нас - у посольства России - есть контакты и с Госдепартаментом, и с Белым домом. Другое дело, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной демарш в отношении политики Российской Федерации".

"Но такие контакты у нас сохраняются, максимально их используем для того, чтобы донести российские национальные интересы, то, что преследует Россия в ходе специальной военной операции", - отметил высокопоставленный дипломат. 

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