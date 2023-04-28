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ТАСС

В офисе Зеленского усомнились в оценке Пентагона о поставках оружия Украине

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине "никогда не будет достаточно оружия"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Киев сомневается в оценке Пентагона, что Украина получила более 98% обещанной боевой техники от Запада. Об этом в среду заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"На мой взгляд 97-98 % - это слишком [большая цифра]. Но он исходит из определенной математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "Рада", комментируя слова американского военачальника.

Подоляк подчеркнул, что Украине "никогда не будет достаточно оружия". Говоря о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины, советник главы офиса Владимира Зеленского отметил, что Киев предпримет "десятки действий на разных направлениях".

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву.

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