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Интерфакс-АВН

Президент Молдавии заявила, что республика не ставит вопрос об отказе от нейтралитета, но будет укреплять свою обороноспособность

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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik

Кишинев. 26 апреля. ИНТЕРФАКС. - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не ставит вопрос об отказе от нейтралитета, но будет укреплять свою обороноспособность.

В интервью телеканалу JurnalTV в среду вечером, отвечая на вопрос об отказе от нейтралитета и возможном присоединении к НАТО, она отметила, что "согласно опросам есть небольшой рост тех, кто выступает за вступление в НАТО".

"Но большинство населения выступает за нейтралитет", - добавила президент.

Санду не ответила на прямой вопрос ведущего том, как бы она проголосовала, если бы состоялся референдум об отказе от нейтралитета и вступлении Молдавии в НАТО.

"Я реалист, ситуация такова, как мы ее знаем. Ни вы, ни я не сможем изменить Конституцию. Мы делаем, то, что мы обязаны и можем сделать, чтобы обеспечить безопасность граждан. Мы говорим о том, что в нынешней ситуации Молдавия очень уязвима", - пояснила глава государства.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Санду попросила западных партнеров оказать помощь в приобретении систем ПВО.

"Молдавия должна укреплять свою обороноспособность. Сейчас в приоритете - проекты, которые требуют срочного подхода. И самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдавии, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся", - заявила Санду в ходе дискуссии.

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Страны
Молдавия
Проекты
NATO
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