Словения передала Украине 20 бронетранспортёров Valuk (Pandur I)

Словенский веб-ресурс 24ur.com в материале Jure Tepina "Slovenski Valuki na ukrajinsko fronto" ("Словенские Valuk на украинском фронте") сообщил, что правительство Словении "в условиях полной секретности" поставило Украине из наличия словенских вооруженных сил 20 колёсных бронетранспортёров Valuk (лицензионный вариант австрийского бронетранспортёра Pandur I 6х6). Их доставка на Украину "была завершена на этой неделе".

Колёсный бронетранспортёр LKOV Valuk (Pandur I) 6x6 из состава 10-го пехотного полка 1-й бригады словенской армии (с) вооруженные силы Словении

Ремонт, подготовка и доставка выделенных Украине 20 БТР Valuk из наличия заняли несколько месяцев. Транспортировка переданных Украине БТР Valuk осуществлялась из Словении военно-транспортным самолётом Boeing C-17A из состава совместной программы НАТО SAC (Strategic Airlift Capability), членом которой является Словения, с доставкой на промежуточный хаб в Словакии или Польше.

Бронетранспортер Pandur I (6x6) разработан и производился до недавнего времени австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch (с 1998 года - компанией Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug, в 2003 году приобретенной американской корпорацией General Dynamics и сейчас входящей в ее состав как General Dynamics European Land Systems-Steyr). Для армии Словении были приобретены в 1990-х годах 13 бронетранспортеров Pandur I австрийского производства и затем в 1999-2006 годах 72 бронетранспортера Pandur I были собраны по лицензии словенским металлургическим и машиностроительным заводом STO в Равне-на-Корошкем (cейчас остатки этого предпрития составляют производственную базу компании Sistemska tehnika), под обозначением LKOV Valuk. БТР Valuk имеют полную боевую массу 13,6 тонн, вместимость 10 человек с экипажем, и оснащены установленными на бронированной ручной турели 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Heckler & Koch GMG. В словенской армии БТР Valuk оснащены 10-й и 20-й пехотные полки (батальонного эквивалента), входящие, соответственно, в состав 1-й и 72-й бригад.

Сообщается, что ранее Словения с начала российской специальной военной операции Украине уже передала украинской стороне значительное количество боевой техники из наличия своих вооруженных сил, включая 28 модернизированных танков М-55S, 35 боевых машин пехоты М-80А, 20 автомобилей HMMWV, 16 старых американских буксируемых гаубиц М2А1 калибра 105 мм, а также пехотное и стрелковое оружие, боеприпасы, снаряжение и пр.

Ремонт бронетранспортёров LKOV Valuk (Pandur I) 6x6 из состава 10-го пехотного полка 1-й бригады словенской армии (с) Aljoša Kravanja / www.24ur.com

Колёсные бронетранспортёры LKOV Valuk (Pandur I) 6x6 из состава 10-го пехотного полка 1-й бригады словенской армии (с) вооруженные силы Словении