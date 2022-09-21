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Словения передаст Украине 28 модернизированных танков М-55S

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Словенские СМИ сообщили, что премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц достигли новой договоренности об обмене военной техникой с целью оказания военной помощи Украине. Согласно договоренности, Словения передаст Украине с хранения словенской армии 28 танков М-55S, представляющих собой один из наиболее радикальных вариантов модернизации старого советского танка Т-55. Взамен Германия передаст министерству обороны Словении 40 единиц современной военной автомобильной техники с колесной формулой 8х8 - 35 грузовых автомобилей и пять автоцистерн.

Модернизированный танк М-55S армии Словении (с) армия Словении

Напомним, что по проекту М-55S вооруженные силы Словении в 1990-е годы модернизировали 30 из имевшихся у них тогда 55 танков Т-55, доставшихся от Югославской народной армии. Основным разработчиком проекта модернизации М-55S являлась израильская компания Elbit Systems, а непосредственные работы осуществлял с 1996 по 2001 годы словенский металлургическо-машиностроительный завод STO в Равне (cейчас остатки этого предпрития составляют производственную базу компании Sistemska tehnika). Работы включали установку взамен 100-мм пушки английской 105-мм пушки L7A1 с израильскими боеприпасами, израильской динамической защиты Super Blazer, современной системы управления огнем производства словенской компании Fotona (бывший завод Iskra в Любляне), современных средств связи и наблюдения, тепловизионных приборов ночного видения, системы предупреждения о лазерном облучении, израильских дымовых гранатометов, новой турели с 12,7-мм пулеметом ДШКМ, противопожарного оборудования, гидравлического управления, форсирование двигателя с 520 до 600 л.с., доработку подвески, применение резино-металлических гусениц и пр. Впоследствии был изготовлен в единственном образце вариант танка М-55S1, включавший установку немецкого дизельного двигателя MAN мощностью 850 л.с. и новой трансмиссии.

Программа модернизации М-55S стоила более 52 млн евро и продемонстрировала достаточно типичную для подавляющей части подобных проектов неадекватность радикальной модернизации старых танков с учетом стоимости работ, вызвав многочисленную критику в Словении. Модернизированные танки М-55S сначала поступили на вооружение 44-го танкового батальона словенской армии, затем были переданы в 74-й танковый/бронемеханизированный батальон 1-й бригады, но уже в 2006 году 74-й батальон был переформирован в мотопехотный, и все 30 танков М-55S были переданы на хранение, где находятся до сих пор. В 2018 году министерство обороны Словении выставляло их на продажу, но смогло реализовать лишь один танк за 820 тысяч евро.

Применительно к украинской ситуации, танки М-55S по своему техническому уровню, видимо, в целом выше массово используемых обеими сторонами Т-72 ранних серий и начатых выставляться российской стороной Т-62М, и, видимо, в теории могут быть вполне адекватными противниками даже для Т-72Б3. Вопрос только в техническом состоянии данных машин М-55S и их оборудования и вооружения.

Напомним, что ранее весной 2022 года словенская сторона уже заключала предварительное "обменное" соглашение с Германией, по которому Словения планировала передать Украине от 30-40 из находящихся у нее на хранении с начала 2010-х годов танков М-84 (югославский модифицированный лицензионный вариант танка Т-72) взамен на поставки Германией бронетехники из наличия (назывались БМП Marder и БТР Fuchs). Однако в итоге оно так и не было реализовано - вероятно, в значительной мере из-за плохого состояния танков М-84 на хранении.

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Страны
Германия
Словения
Украина
Югославия
Продукция
М-84
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
Компании
Elbit Systems
MAN
Проекты
636.3
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