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ТАСС

Пентагон заявил, что Украина получит вооружения для контрнаступления вовремя

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Украинские военнослужащие во время боевых учений
Украинские военнослужащие во время боевых учений.
Источник изображения: Yan Dorbronosov/Reuters

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи отметил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя. Об этом сообщил в среду Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США, военачальник утвердительно ответил на вопрос, получит ли Киев "вовремя все оружие, которое ему нужно для проведения наступления". "Да. Мы поговорили с нашими украинскими коллегами о том, сколько материальных средств им понадобится для этого наступления. Я абсолютно уверен в том, что мы доставили материальные средства, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержания их операций", - отметил Каволи. Он одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США.

Военачальник также сообщил, что более 98% обещанных единиц боевой техники уже поставлены Киеву. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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