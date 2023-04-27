Пентагон заявил, что НАТО примет на саммите в Вильнюсе "существенное заявление" по Украине

Многосторонняя встреча на высшем уровне намечена на 11-12 июля

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует принять на своем предстоящем саммите в Вильнюсе заявление по Украине.

Об этом сообщила в среду помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Существенным будет заявление НАТО о важности Украины как европейской страны, ее права существовать в пределах ее международно признанных границ в качестве суверенного и независимого государства <...>", - сказала представитель Пентагона, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США вопрос о том, какими должны стать ключевые результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Эта многосторонняя встреча на высшем уровне намечена на 11-12 июля.