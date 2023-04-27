Войти
ТАСС

В Минобороны Великобритании рассказали о роли находящихся на Украине военных королевства

127
0
0
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

По данным ведомства, военные готовят ВСУ и обеспечивают безопасность дипломатического персонала

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Британские военнослужащие на Украине обеспечивают безопасность дипломатического персонала и готовят Вооруженные силы Украины. Об этом говорится в опубликованных в среду письменных ответах заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи на вопросы депутата Палаты общин британского парламента Кенни Макаскилла, представляющего шотландскую партию Alba.

"Личный состав вооруженных сил остается на Украине для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране и для предложения нашей [программы] обучения Вооруженных сил Украины", - указал Хиппи. В то же время он добавил, что британские военные на Украине с 24 февраля 2022 года не оказывали какую-либо помощь националистическому батальону "Азов" (запрещен в РФ).

11 апреля портал Declassified UK со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США сообщил, что в марте на Украине находились 50 британских военнослужащих сил специального назначения, характер их деятельности не был точно определен. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
23.12.2022
Экс-глава французской разведки: США вовлекли Россию в конфликт на Украине
05.07.2022
Французский поставщик
30.03.2022
Смерть американской выделки
09.11.2021
Шойгу рассказал о совещаниях в Сочи, американцах в Черном море и борьбе с COVID
08.11.2021
"Это такая попытка проверить нас». Что делают корабли США у берегов России
11.12.2019
Макрон произнес вслух то, что стыдились сказать другие: Россия не исчезнет, нам придется договариваться (Gazeta Wyborcza, Польша)
14.06.2019
Прекрасная тренировка: НАТО помог российскому кораблю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 02:06
  • 48466
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 16:33
  • 59
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 26.04 15:52
  • 6
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 15:51
  • 439
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.04 15:28
  • 0
Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь
  • 26.04 14:26
  • 2
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 26.04 14:13
  • 1
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 26.04 12:08
  • 3
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО