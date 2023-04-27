В Минобороны Великобритании рассказали о роли находящихся на Украине военных королевства

По данным ведомства, военные готовят ВСУ и обеспечивают безопасность дипломатического персонала

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Британские военнослужащие на Украине обеспечивают безопасность дипломатического персонала и готовят Вооруженные силы Украины. Об этом говорится в опубликованных в среду письменных ответах заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи на вопросы депутата Палаты общин британского парламента Кенни Макаскилла, представляющего шотландскую партию Alba.

"Личный состав вооруженных сил остается на Украине для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране и для предложения нашей [программы] обучения Вооруженных сил Украины", - указал Хиппи. В то же время он добавил, что британские военные на Украине с 24 февраля 2022 года не оказывали какую-либо помощь националистическому батальону "Азов" (запрещен в РФ).

11 апреля портал Declassified UK со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и разведки США сообщил, что в марте на Украине находились 50 британских военнослужащих сил специального назначения, характер их деятельности не был точно определен. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине.