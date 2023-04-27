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Полет пары стелс-штурмовиков F-117 на малой высоте попал на видео

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F-117
F-117.
Источник изображения: Dreamlandresort.com

Полет пары стелс-штурмовиков F-117 на малой высоте в горном районе в южной части штата Калифорния (США) попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter. Об этом пишет The Drive.

Согласно данным издания, эти самолеты обычно используются американскими военными для тестирования датчиков, которые затем применяются на других малозаметных летательных аппаратах.

По данным The Drive, в учебных и испытательных целях F-117 планируется использовать до 2034 года. По состоянию на январь Военно-воздушные силы (ВВС) США располагают 45 такими самолетами, часть из которых может быть уже не пригодна для полетов.

В марте 2022 года ТАСС со ссылкой на патент, опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщил, что при создании перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, были учтены и исправлены недостатки американского стелс-самолета F-117А.

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США
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Checkmate
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