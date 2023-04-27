СФ одобрил закон о праве участия в миротворческих миссиях всех военных со спецподготовкой

Сейчас, согласно законодательству, в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие, находящиеся на военной службе по контракту

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который разрешает всем военнослужащим, прошедшим предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Кроме того, документ наделяет президента полномочиями по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными органами противозаконных решений.

В законе прописывается предоставление возможности всем военнослужащим, прошедшим предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Соответствующие изменения вносятся в закон "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".

В данный момент, согласно законодательству, в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие, находящиеся на военной службе по контракту. Как уточняется в пояснительной записке, принятие инициативы позволит РФ расширить свои возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности.

Еще одна норма вносит изменения в закон "О безопасности". Так, президент России наделяется полномочиями принимать меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам или основам публичного правопорядка РФ. Подготовить такую поправку спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил на совещании по внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретать президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.