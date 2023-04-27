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ТАСС

Китай заявил, что продолжит сотрудничать со всеми сторонами для урегулирования на Украине

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил, что для "тушения пожара" на Украине нужно прекращение огня, а не новое оружие

САРАТОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Китай продолжит поддерживать тесные контакты и сотрудничество со всеми сторонами для урегулирования ситуации на Украине. Об этом журналистам в среду сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе рабочей поездки в Саратов.

"Мы считаем, что в первую очередь нужно прекращение огня. Любые конфликты нужно урегулировать мирным путем. Прекращение огня требует прекращения поставки оружия. Потушить пожар нужно с водой, а не с дровами. Нельзя подливать масло в огонь. Мы готовы поддерживать тесные контакты и сотрудничество со всеми сторонами и будем направлять совместные усилия для консультаций, для создания условий для мирных переговоров, чтобы урегулировать этот конфликт [на Украине]", - сказал посол.

По его словам, Китай поддерживает урегулирование ситуации на Украине мирным путем - посредством переговоров. "Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы учитывать неразделимость безопасности в Европе, нельзя закрепить безопасность в ущемление интересов безопасности других стран", - добавил Чжан Ханьхуэй. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
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