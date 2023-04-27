В Пентагоне проведут "стресс-тест" систем обработки разведданных

Замминистра обороны США Хикс: Пентагон готовит "стресс-тест" систем обработки разведданных

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Пентагон планирует провести "стресс-тест" своих систем обработки разведданных после утечки в Сеть секретных документов, сообщила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

"В долгосрочной перспективе, по ее словам, ведомство работает над "стресс-тестами" систем, через которые американские военные обрабатывают секретную информацию", – пишет Bloomberg.

Уточняется, что цель проверок – убедиться, что обмен разведданными происходит только по оперативным причинам, и удостовериться в отсутствии угрозы со стороны контрразведки или инсайдеров.

По данным агентства, Хикс охарактеризовала последствия недавней утечки документов из Пентагона для национальной безопасности как "тяжелые".

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