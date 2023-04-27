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РИА Новости

Замглавы Пентагона: США не выбирают между Украиной и Китаем

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Здание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Dharapak

Замглавы Пентагона: у США есть четкая стратегия, которая сосредоточена на Китае

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Несмотря на украинский конфликт, основное внимание США сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе, заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.

"Мы не пытаемся выбирать между двумя театрами военных действий. У нас есть четкая стратегия, которая сосредоточена на Китае", – сказала Хикс в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, украинский кризис преподает США ценные уроки для потенциального конфликта с КНР, "начиная с необходимости строительства постоянного трубопровода для боеприпасов и заканчивая инновациями в космосе".

Она также подтвердила прежние оценки США, согласно которым Пекин не планирует "атаку" на Тайвань в ближайшее время.

"Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессивные действия, которые угрожают интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах", – подчеркнула замглавы Пентагона.

Отношения США и Китая в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор из США Александр Строканов.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Украина
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