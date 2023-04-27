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Военное обозрение

Власти Японии хотят изменить законодательство, чтобы иметь возможность поставлять Украине MLRS и средства ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно об инициативе правящей в Японии Либерально-демократической партии по поставкам оружия и боеприпасов Украине.

По сообщению издания Yomiuri, депутаты от партии ЛДП в японском парламенте предлагают предоставить Украине ракетное вооружение, а также системы ПВО. На текущий момент это невозможно, так как японские законы не предусматривают возможности поставок оружия третьим странам. Соответственно, ЛДП собирается менять основной закон страны, который бы в итоге предполагал возможность передачи вооружения зарубежным странам.

Для смены законодательства правящая японская партия подключила к переговорам партию «Комэйто». Формально у этой политической силы центристские взгляды, однако она входит в коалицию с ЛДП, а потому может согласиться на изменение законодательства. После этого Япония планирует начать поставки Украине ракет и зенитных ракетных комплексов. В частности, рассматривается возможность поставки в интересах ВСУ РСЗО (реактивных систем залпового огня) – MLRS.

Но менять законодательство собрались не только из-за Украины. Японские власти хотят снять барьер на продажу кораблей «партнёрам в Юго-Восточной Азии».

Эксперты в самой Японии считают, что уже в скором времени законодательство страны в этом контексте может быть изменено, и Япония превратится в крупного экспортёра оружия и боеприпасов.

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Страны
Украина
Япония
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