В США на ремонт и техобслуживание субмарины Columbus за 6 лет потратили почти 840 млн долларов, а ремонт так и не завершён

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Это трогательная, но поучительная история про эффективных американских менеджеров и передовой системе судостроения и ремонта. МАПЛ Columbus (SSN 762) класса Los Angeles, закончила свое последнее оперативное развертывание в сентябре 2017 года и пришла на верфь в Ньюпорт-Ньюс, на ремонт. Предполагалось, что к августу 2019 года специалисты верфи обеспечат техническое обслуживание и восстановление конструкции корпуса субмарины, резервуаров, двигательных установок, вспомогательных систем, вооружения, внутренней обстановки, а также проведут другие доработки АПЛ. Стоимость контракта $219 млн.

В марте 2021 года компания Huntington Ingalls Industries получила дополнительный контракт стоимостью 194,5 млн долларов на завершение капитального ремонта и модернизации многоцелевой атомной подлодки "Коламбус". Ремонт и передача лодки флоту должны были произойти в декабре 2022 года. Но чуда не случилось, лодка остается в ремонте, и он не завершён.

И вот вчера, не побоюсь этого слова, "сногсшибательная" новость. ВМС США, 24 апреля, заключили с HII Newport News Shipbuilding дополнительный контракт на $115 млн на продолжение ремонта ударной подводной лодки USS Columbus (SSN 762) класса Los Angeles. Итого, за шесть лет на ремонт тридцатилетней АПЛ потрачено 837 657 042 доллара. При этом остается непонятным момент, будет ли завершен ремонт подводной лодки в декабре этого года или последуют дополнительные изменения в контракте на финансирование ремонта и ТО. Еще очень интересно, какие же работы проведены за такое время и за такие деньги. Еще немного, и сумма дойдет до стоимости новой "Вирджинии".