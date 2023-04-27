Войти
Военное обозрение

В США на ремонт и техобслуживание субмарины Columbus за 6 лет потратили почти 840 млн долларов, а ремонт так и не завершён

113
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Это трогательная, но поучительная история про эффективных американских менеджеров и передовой системе судостроения и ремонта. МАПЛ Columbus (SSN 762) класса Los Angeles, закончила свое последнее оперативное развертывание в сентябре 2017 года и пришла на верфь в Ньюпорт-Ньюс, на ремонт. Предполагалось, что к августу 2019 года специалисты верфи обеспечат техническое обслуживание и восстановление конструкции корпуса субмарины, резервуаров, двигательных установок, вспомогательных систем, вооружения, внутренней обстановки, а также проведут другие доработки АПЛ. Стоимость контракта $219 млн.

В марте 2021 года компания Huntington Ingalls Industries получила дополнительный контракт стоимостью 194,5 млн долларов на завершение капитального ремонта и модернизации многоцелевой атомной подлодки "Коламбус". Ремонт и передача лодки флоту должны были произойти в декабре 2022 года. Но чуда не случилось, лодка остается в ремонте, и он не завершён.

И вот вчера, не побоюсь этого слова, "сногсшибательная" новость. ВМС США, 24 апреля, заключили с HII Newport News Shipbuilding дополнительный контракт на $115 млн на продолжение ремонта ударной подводной лодки USS Columbus (SSN 762) класса Los Angeles. Итого, за шесть лет на ремонт тридцатилетней АПЛ потрачено 837 657 042 доллара. При этом остается непонятным момент, будет ли завершен ремонт подводной лодки в декабре этого года или последуют дополнительные изменения в контракте на финансирование ремонта и ТО. Еще очень интересно, какие же работы проведены за такое время и за такие деньги. Еще немного, и сумма дойдет до стоимости новой "Вирджинии".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
Los Angeles
Похожие новости
08.06.2022
Заложен киль головной ПЛАРБ класса "Коламбиа"
26.04.2021
Горячий лед
03.09.2019
Компания Huntington Ingalls Industries завершила начальные испытания АПЛ "Делавэр" класса "Вирджиния"
02.09.2019
США проводят испытания ПЛ класса "Вирджиния" с телескопической мачтой визуализации
23.10.2018
В США одновременно на двух верфях состоялись церемонии крещения 18-й и 19-й АПЛ класса "Вирджиния"
03.10.2018
ВМС США приняли на вооружение 16-ю АПЛ класса "Вирджиния"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 02:06
  • 48466
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 16:33
  • 59
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 26.04 15:52
  • 6
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 15:51
  • 439
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.04 15:28
  • 0
Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь
  • 26.04 14:26
  • 2
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 26.04 14:13
  • 1
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 26.04 12:08
  • 3
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО