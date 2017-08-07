США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая



Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния»

Источник: Zuma/TASS Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния»Источник: Zuma/TASS

ВМС получат 28 многоцелевых АПЛ, несмотря на строительство новых ракетоносцев. Наш ответ?

Промышленность США способна выполнить новый план по созданию дополнительных подводных лодок при тщательном планировании и достаточном финансировании. Об этом сообщило издание Naval Today со ссылкой на доклад ВМС США, поступивший в Конгресс.

В документе рассматриваются планы по увеличению подводных сил на период с 2017 по 2030 год. Главная тема исследования: смогут ли два крупнейших предприятия Huntington Ingalls Industries и General Dynamics Electric Boat передавать флоту ежегодно две многоцелевые подлодки типа Virginia («Вирджиния») даже после того, как в начале 2020-х годов стартует строительство новых стратегических ракетоносцев типа «Колумбия».

Ранее предполагалось, что из-за начала программы по строительству новых ПЛАРБ (атомных подводных лодок с баллистическими ракетами) ВМС США будут получать только по одной субмарине типа «Вирджиния» в год. Однако теперь командование пересмотрело возможности промышленности и пришло к выводу, что Huntington Ingalls Industries и General Dynamics Electric Boat смогут сохранить темп работ и передавать по две «Вирджинии». Правда, для выполнения такой задачи потребуются дополнительные производственные мощности и решение кадровых вопросов.

Если Конгресс поддержит предложения ВМС, то количество многоцелевых подлодок типа «Вирджиния» в период с 2017 по 2030 год возрастет до 28 единиц вместо 22.

В более отдаленной перспективе, замечает Naval Today, указанные меры позволят ВМС обеспечить к 2048 году нахождение в составе 66 подводных лодок.

Как отмечают СМИ, поиски возможностей для оптимизации производства связаны с требованием президента Дональда Трампа увеличить количество боевых кораблей с 272 до 350, при том, что планы Барака Обамы предусматривали увеличение флота до 308 кораблей. В одном из своих предвыборных выступлений в октябре 2016 года Трамп заявил, что план по созданию флота в 350 кораблей будет крупнейшей перестройкой американских вооруженных сил со времен Рональда Рейгана. По его словам, это потребует усилий в масштабах всей страны. Численность, заданная Трампом, как писали СМИ, в последний раз отмечалась в ВМС США в 1998 году.

Отметим, что еще осенью 2016 года в Конгрессе активно обсуждался специально подготовленный доклад о 350 кораблях, в котором эксперты сделали упор на новые надводные корабли океанской зоны и многоцелевые подводные лодки. В декабре 2016 года начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон заявил, что военная промышленность США готова и способна увеличить производство кораблей, если Дональд Трамп выполнит свое обещание расширить ВМС США.

В состав ВМС пока введено 13 субмарин типа «Вирджиния». Задачи этих многоцелевых атомоходов — проведение операций против подводных и надводных кораблей противника, нанесение ударов крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) по наземным целям, обеспечение противолодочной обороны (ПЛО) боевых кораблей, в том числе своих ПЛАРБ. А также — скрытное проведение специальных операций за счет возможностей по использованию подводных диверсантов, говорит научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

— Вряд ли уместно задаваться вопросом — могут ли американцы сдавать по две «Вирджинии» в год, при этом строя новые стратегические ракетоносцы. В возможностях их судостроительной промышленности никто не сомневается, тем более что весь постсоветский период они строили флот без каких-либо перерывов и простоя.

Недавно французский журнал «Defense&Securite Internationale» опубликовал материал по состоянию российского подплава. И хотя материал был не лишен недостатков, например, не учитывал строящиеся шесть подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота и ряд перспективных программ, тем не менее французы в целом верно подметили тенденции. АПЛ «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», заложенная в 1993 и переданная флоту в 2014 году, - единственная многоцелевая субмарина, принятая в боевой состав российского флота с 2009 года (тогда в строй была введена АПЛ «Нерпа», позже переданная в лизинг ВМС Индии).

Так что, наш ответ на строительство американцев сводится к достройке субмарин по проекту 885, модернизации нескольких многоцелевых подлодок проекта 971 «Щука-Б», соответствие которых американским АПЛ «Вирджиния» и «Сивулф» по своим возможностям находится под вопросом. Наши возможности по ответным действиям довольно ограничены даже с учетом того количества «Вирджиний», которые строят США.

Однако Штатам важно проецировать силу во всех регионах, в том числе для сдерживания Китая и КНДР. Этот фактор позволяет российскому флоту быть не столь опекаемым со стороны ВМС США, хотя, конечно, на это уповать особо не стоит. Что касается российской подводной системы гидроакустического слежения, отдельные элементы которой, по некоторым данным, уже функционируют, то она, прежде всего, носит оборонительный характер. Если своих субмарин — ограниченное количество, то проводить какие-либо операции и оберегать другие свои корабли довольно проблематично. Как говорится, каким бы корабль хорошим ни был, он не может быть одновременно в двух местах. А чтобы лодка находилась в море, надо иметь еще две — одна ее сменяет, другая — стоит в ремонте. То есть если у нас на два флота будет 10−15 многоцелевых субмарин, то объективно из них в море сможет находиться только пять. Американцы гарантированно их «кроют» уже имеющимся количеством АПЛ, не считая всяких необитаемых аппаратов, в том числе и ударных.

— Понятно, что темп строительства кораблей, сравнимый с американским, у нас не может быть обеспечен, да и верфей у нас меньше, — отмечает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Отвечать здесь американцам сложно в силу географического положения страны, поскольку наш ВМФ раскидан по нескольким театрам военных действий (ТВД), которые между собой вообще никак не соединяются, и такой проблемы больше нет ни у кого. Единственное, что в нашем флоте способно сравниться с американским — это именно подводные лодки. Конечно, плохо, что мы в этом плане отстаем, хотя с другой стороны Россия — континентальная держава и полной симметрии у нас с США быть не может, да она не очень-то и нужна — вряд ли американцы собираются сравниваться с нами по танкам.

— Даже если США будут сдавать по две многоцелевые субмарины в год, скорее всего, резкого увеличения количества многоцелевых подлодок в составе ВМС США все-таки не произойдет, потому что планомерно списываются АПЛ типа «Лос-Анджелес», построенные в 80-х годах, — отмечает член-корреспондент РАРАН, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. — То есть новые «Вирджинии» будут просто заменять парк «Лос-Анджелесов». А строительство многоцелевых подлодок нового поколения SSN (X), по которым идут ОКР, намечены на период после 2030-х годов. К слову, количество ПЛАРБ нового поколения, которые будут нести на борту 16 ракет «Трайдент-2 Д-5», в свою очередь, упирается в договор СНВ-3.

Антон Мардасов