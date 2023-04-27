Румыния закупила турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2

Как следует из опубликованных на сайте госзакупок Европейского Союза документов, 20 апреля 2023 года министерство национальной обороны Румынии через принадлежащую ему компанию-госпосредника Romtehnica заключило контракт стоимостью 321 млн долл (без НДС) с турецкой группой Baykar на приобретение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2.

Демонстрировавшийся на литовском аэродроме Шяуляй приобретенный Литвой для передачи вооруженным силам Украины турецкий разведывательно-ударных беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 (серийный номер Т326), 06.07.2022 (с) Petras Malukas / AFP

Поставка БЛА Bayraktar TB2 должна быть произведена в Тимишоару, что, видимо, подразумевает находившуюся там бывшую 93-ю авиационную базу ВВС Румынии, в настоящее время законсервированную, но, по ряду сообщений, планируемую к превращению в базу БЛА в составе сухопутных войск Румынии.

Количество заказанных БЛА в документации не указано, но ранее в августе 2022 года министерство национальной обороны Румынии внесло в румынский парламент соответствующее уведомление о выделении примерно 300 млн долл на закупку для сухопутных войск Румынии трех беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, причем в состав каждого комплекса должны войти две наземные подвижные станции управления и шесть беспилотных летательных аппаратов (то есть всего 18 БЛА). Также в контракт должны были войти "первоначальный пакет материально-технической поддержки, необходимого обучения и оборудования".

Румыния таким образом стала третьим заказчиком турецких БЛА Bayraktar TB2 среди восточноевропейских стран членов-НАТО после Польши и Албании. Польша в мае 2021 года подписала контракт стоимостью около 270 млн долл с Baykar на закупку четырех беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2. В состав каждого комплекса для Польши входят три наземные подвижные станции управления, три ретрансляционные станции и шесть беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 (то есть всего заказаны 24 БЛА). Первый комплекс Bayraktar TB2 с шестью аппаратами был поставлен Польше в октябре 2022 года. Албания подписала контракт на закупку одного комплекса Bayraktar TB2 с тремя БЛА в декабре 2022 года. В 2022 году Литва также получила несколько БЛА этого типа, но они приобретались специально для передачи Украине.

В целом Румыния стала 29-м иностранным государством-заказчиком БЛА Bayraktar TB2. Ранее в январе 2023 года 28-м иностранным заказчиком этих БЛА стал Кувейт, заключивший контракт стоимостью 370 млн долл.