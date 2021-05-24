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Польша закупает турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью "Польскому Радио 24" 22 мая 2021 года заявил о предстоящем заключении контракта на закупку для вооруженных сил Польши четырех турецких разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, включая 24 собственно беспилотных летательных аппарата, а также вооружение для них.

Изображение беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 с опознавательными знаками ВВС Польши (с) Mariusz Błaszczak @mblaszczak / Twitter

"Мы заключаем контракт на закупку четырех комплексов, то есть 24 БЛА, вооруженных противотанковыми ракетами. Первый комплекс будет поставлен в вооруженные силы Польши уже в следующем году", - сообщил Блащак, добавив, что контракт с турецкой стороной также включает "логистический и учебный пакеты" и что обслуживанием БЛА в качестве офсетного пакета будет заниматься польское "военное предприятие".

Контракт будет заключен Польшей без проведения тендерных процедур, в рамках так называемой неотложной необходимости.

Контракт должен быть подписан 25 мая в ходе официального визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию.

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Страны
Польша
Турция
Проекты
БПЛА
Военные учения
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