В США объяснили, почему Киев сам виноват в нехватке оружия у ВСУ

BI: Киев сталкивается с логистическими проблемами при отправке западного оружия в войска

Проблемы Украины с вооружением связаны с неразберихой в ее собственной логистической системе, пишет Business Insider. Западные союзники предоставили достаточно оружия, но Киев не может отправить его на передовую.

Готовность украинских вооруженных сил и общественности к борьбе временами компенсирует отставание Киева по количеству оружия и численности личного состава.

Но, если на начальном этапе конфликта успехи Украины были обусловлены прежде всего ее упорством, сейчас именно военная поддержка Запада играет жизненно важную роль в ее прогрессе.

С момента начала российской специальной военной операции коалиция, в которую вошли десятки стран, уже предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на общую сумму в 60 миллиардов долларов.

Эта военная помощь выразилась в поставках основных боевых танков, противотанковых ракет, артиллерийских орудий советской эпохи, современных высокомобильных артиллерийских реактивных систем M142 и других важных средств, среди которых миллионы патронов для стрелкового оружия, очки ночного видения и бронетехника.

Западные страны приложили массу усилий, чтобы отправить всю эту помощь на Украину, преодолев политические разногласия и логистические препятствия, однако доставка оружия на передовую представляют собой проблему совершенно иного рода.

Даже самое современное оружие не сможет принести пользу украинцам, если оно своевременно не попадет в соответствующие подразделения.

Как и любые другие достаточно крупные вооруженные силы – особенно такие, которым пришлось очень быстро наращивать свой потенциал в условиях конфликта, – армия Украины сталкивается с массой проблем в попытке доставить оружие и технику на передовую и распределить его между подразделениями.

"Главное, о чем сейчас говорят на передовой, – это проблемы с внутренним распределением, с которыми украинские вооруженные силы столкнулись также, как и любая другая крупная армия в условиях масштабных военных действий", – заявил Майкл Кофман (Michael Kofman), директор программы изучения России в исследовательской организации CNA. Об этом он рассказал в мартовском выпуске подкаста Geopolitics Decanted, который записывался вскоре после поездки Кофмана на Украину.

"Техника и оружие попадают на Украину, но затем украинским подразделениям приходится искать способы получить их, и на этом этапе возникает множество проблем, – пояснил Кофман. – Любой, кто когда-либо наблюдал за ходом военной операции – за ходом лучших военных операций с американской логистикой, – поймет, о каких проблемах идет речь: у одного подразделения что-то есть, а у другого этого нет".

Генерал-майор ВВС США Стивен Эдвардс (Steven Edwards), глава Командования специальных операций США в Европе, намекнул на логистические трудности во время одного мероприятия в сентябре. Процесс доставки "оборудования и ресурсов нашим партнерам оказался очень и очень трудным", заявил он.

Ограниченность оперативной среды существенно усложняет логистику на Украине. Войска Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке имели полное превосходство в воздухе, что позволяло самолетам и вертолетам пополнять запасы наземных войск тогда, когда это было нужно.

Киев не имеет такой возможности, хотя его силы все же помешали российским военным получить контроль над воздушным пространством. Это позволяет украинским войскам перевозить грузы по земле, не опасаясь атак авиации.

Большинство проблем с логистикой на Украине связано с неразберихой и трудностями в процессе своевременного снабжения передовых подразделений тем, что им нужно. По словам Кофмана, он не слышал жалоб от украинских военных на то, сколько оружия им предоставляется. Их недовольство скорее касалось доступа к снабжению, которое получает Киев.

"Они жаловались не на то, что Соединенные Штаты не дают им достаточно оружия. Вопрос скорее заключается в том, как они могут получить доступ к вещам, которые предположительно доставляются на Украину, – пояснил Кофман. – Обмундирования всегда не хватает. Украинская армия большая, и она растет, ей всегда будет не хватать снаряжения, поэтому они пытаются вооружиться как можно лучше".

Доставка нужного снаряжения в нужное место – это "процесс со множеством нюансов", объяснил один спецназовец, который служит в подразделении Национальной гвардии.

"Те, кто занимается снабжением, должны убедиться, что они доставляют парням на передовой то, что им нужно. Это сложнее, чем кажется. Должна быть постоянная связь между спросом и предложением", – рассказал этот военный на условиях анонимности.

Ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что украинские вооруженные силы динамично развиваются. После 2014 года украинская армия претерпела ряд реформ и изменений, а после начала российской СВО в прошлом году ее размеры неуклонно растут, поскольку в нее приходит все больше людей и поступает все больше новой техники.

В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью изданию Times of London, что к десятому дню боевых действий в Силы территориальной обороны вступило 130 тысяч человек. Общая численность вооруженных сил и других структур, таких как полиция, составляет "около миллиона человек", заявил Резников.

Экипировать новые части, одновременно продолжая снабжать те подразделения, которые уже участвуют в боях, – это довольно сложный процесс. Речь идет не только о распределении пушек и снарядов. Многие украинские военнослужащие также проходят обучение в Соединенных Штатах и странах Европы.

Передача разведывательных данных тоже является проблемой для украинских сил и их западных партнеров, которые должны гарантировать, что нужная информация своевременно будет передана тем подразделениям, которые смогут ее использовать.

Однако именно такая разведывательная информация позволила украинским силам нанести серьезные удары по российским войскам, в том числе потопить российский ракетный крейсер "Москва" в Черном море в апреле 2022 года, что было сделано при поддержке американских чиновников, которые подтвердили местонахождение судна.

Автор статьи: Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou)