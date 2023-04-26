Украинский пресс-офицер: С БПЛА «Шахед» нашей ПВО удаётся справляться, но вслед за ними стали прилетать «Ланцеты»

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Украинские военные активно комментируют тактику применения авиации ВКС РФ. Очередным комментатором этого вопроса стал Алексей Дмитрашковский, занимающий должность главы пресс-центра сил обороны так называемого Таврического направления.

Дмитрашковский заявил о том, что россияне стали применять самолёты не в одиночном или парном варианте, как это было ранее, а как минимум тройками.

Украинский пресс-офицер:

За вчерашние сутки они (ВКС РФ – прим. «ВО») использовали вариант командной работы в воздухе, когда сначала работали два самолёта, выманивая ПВО, а третий в этот момент наносил поражение.

По словам Дмитрашковского, Россия изменила и тактику применения ударных дронов. Он заявляет, что «с «Шахедами» (так на Украине продолжают называть БПЛА «Герань») ПВО удаётся справляться, но после них сразу стали прилетать «Ланцеты».

Дмитрашковский:

Это такая у них стратегия. Тоже выявить места нашей ПВО, а затем нанести удар уже «Ланцетами».

Также Дмитрашковский заявил, что на Таврическом направлении (Херсонская область) российские войска в плане нанесения артиллерийских ударов вышли на тот же уровень интенсивности, как это было в феврале 2022 года.

По заявлению Дмитрашковского, только за сутки ВС РФ около 500 раз обстреливали позиции ВСУ артиллерийскими системами.