Лондон заявил, что передал ВСУ тысячи танковых снарядов, в том числе с обедненным ураном

По словам заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта. Об этом говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

"Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов", - сообщил Хиппи.

Отвечая на вопрос, где именно будут использоваться эти снаряды, замминистра написал: "Поставленные Великобританией танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном переданы Украине, сейчас они контролируются Вооруженными силами Украины (ВСУ - прим. ТАСС). Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине". В ответ на еще один вопрос, имеет ли Минобороны королевства обязательство производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта, Хиппи сказал, что у Великобритании таких обязательств нет.

При этом замглавы ведомства заверил, что Лондон намерен помогать Украине после завершения конфликта стать "безопасной, процветающей и свободной страной".

В опубликованном 20 марта письменном ответе заместителя министра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов говорилось, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. 27 марта портал "Диклассифайд Ю-Кей", специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщил, что британские инструкторы обучали украинские танковые экипажи применению боеприпасов с обедненным ураном.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта заявил, что планы поставок снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Президент отметил, что Россия вынуждена будет реагировать, у нее сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.