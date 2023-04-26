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Интерфакс-АВН

Подлодки Тихоокеанского флота провели в Японском море учение по уничтожению субмарины условного противника

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

Владивосток. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Две подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по торпедной атаке субмарины условного противника, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели в Японском море тактическое противолодочное учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника", - говорится в сообщении.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В ходе учения одна из подводных лодок выполнила скрытное занятие назначенного района и обнаружила подлодку, обозначавшую субмарину "противника". После непродолжительного контакта подводники атаковали подводную цель практической учебной торпедой. Затем субмарина ТОФ отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.

Подлодка, выполнявшая роль условного противника, в ходе учения выполнила маневр уклонения от торпеды.

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Страны
Польша
Япония
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
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