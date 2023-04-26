Генерал Ходжес: США и их союзникам необходим Крым для контроля над Чёрным морем

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Украина должна "вернуть" себе Крым, это важно не только для самого Киева, но и для его западных союзников. С таким утверждением выступил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

Установив контроль над Крымом, США и их союзники получают господство в Черном море и могут контролировать судоходство в его акватории. По словам Ходжеса, в настоящее время Россия контролирует все северное побережье Черноморского региона, что не устраивает Вашингтон и Брюссель. Поэтому Западу необходимо вооружить украинскую армию и приложить все усилия для захвата полуострова Киевом.

При этом генерал и не скрывает, что проблемы Украины в этом вопросе отходят на второй план, самое главное - это желание США контролировать Черное море, а Крым для этого идеально подходит.

Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза.(...) Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов

- заявил Ходжес.

О намерении "освободить" Крым неоднократно заявлял Зеленский, а также его так называемые "советники" из офиса президента. В планах киевского режима провести контрнаступление на юге, в рамках которого перерезать сухопутный путь в Крым, разрушить Крымский мост и окончательно блокировать полуостров с последующей зачисткой от "неугодных элементов". Для этого в системе МВД Украины созданы десять новых бригад, на которые и будет возложена задача "освобождения" Крыма. В то же время в Киеве продолжают тянуть с началом масштабной операции, понимая, что в случае неудачи другого шанса у них не будет.