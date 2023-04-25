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Интерфакс-АВН

Выход космонавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на начало мая

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Запланированный ранее на 26 апреля выход российских космонавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) перенесен на начало мая, сообщили в понедельник в "Роскосмосе".

"Ранее запланированный на 26 апреля 2023 года выход перенесен, предварительно, на начало мая в связи с необходимостью более детальной проработки его задач", - сказали в пресс-службе.

При этом в госкорпорации отметили, что подготовка к предстоящему выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина проходит штатно.

"Во время выхода космонавтам предстоит обеспечить перенос шлюзовой камеры с помощью манипулятора ERA с модуля "Рассвет" и ее пристыковку к модулю "Наука"", - сообщили в "Роскосмосе".

19 апреля космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых перенесли радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.

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