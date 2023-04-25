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ТАСС

Politico: США готовятся к критике в свой адрес в случае неудачного наступления Киева

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Белый дом США Вашингтон
Белый дом США Вашингтон.
Источник изображения: © РИА Новости Наталья Селиверстова

По информации издания, администрацию президента США Джо Байдена могут упрекнуть за то, что она не передала Киеву истребители, ракеты большой дальности и дополнительные системы противовоздушной обороны

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американская администрация опасается, что Вашингтон столкнется с критикой внутри страны и за ее пределами, если украинское контрнаступление не принесет значительных результатов. Об этом в понедельник сообщила газета Politico, поговорившая с некоторыми официальными лицами.

По информации издания, в случае неудачного наступления ВС Украины администрацию президента США Джо Байдена могут упрекнуть за то, что она не передала Киеву истребители, ракеты большой дальности и дополнительные системы противовоздушной обороны. Критики могут также заявить, что "неудачи Украины доказывают, что она не может полностью вытеснить Россию со своих территорий", пишет газета. Европейские союзники США в таком случае будут рассматривать начало переговоров между Москвой и Киевом в качестве наиболее привлекательного варианта развития событий.

При этом собеседники Politico в американской администрации утверждают, что предпринимают "все возможное для успеха весеннего наступления". "В течение последних нескольких месяцев, нарастив поставки оружия и оборудования для Украины, мы практически полностью исполнили их [Украины] просьбы относительно того, что им необходимо для контрнаступления", - сказал один из чиновников.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Вооруженные силы Украины будут готовы начать наступление, когда получат оружие. В свою очередь начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что страны Запада могут замедлить или приостановить поставки военной помощи при неудаче контрнаступления.

В МИД РФ ранее заявляли, что открытые рассуждения стран Запада о "грядущем украинском контрнаступлении" подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт на Украине. 

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