Россия заложит два корабля-разведчика в июле

Россия планирует заложить пару средних разведывательных кораблей (СРК) проекта 03182Р на Зеленодольском судостроительном заводе в июле. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Во второй половине июля ожидается проведение ставшего традиционным единого дня закладки кораблей на предприятиях отрасли. Под эту дату может быть приурочена закладка двух "разведчиков" проекта 03182Р», — сказал собеседник.
Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.
СРК, которые также называют научно-исследовательскими судами, предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны.
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