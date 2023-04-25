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Россия заложит два корабля-разведчика в июле

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Церемония закладки на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России "научно-исследовательских судов" (фактически средних разведывательных кораблей) "Леонид Бекренев" и "Борис Бобков" нового проекта 03182р. Судя по всему, изображение на тран
Церемония закладки на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России "научно-исследовательских судов" (фактически средних разведывательных кораблей) "Леонид Бекренев" и "Борис Бобков" нового проекта 03182р. Судя по всему, изображение на транспаранте является условным и не имеет отношения к облику проекта 03182р. Зеленодольск, 12.06.2022.
Источник изображения: АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"

Россия планирует заложить пару средних разведывательных кораблей (СРК) проекта 03182Р на Зеленодольском судостроительном заводе в июле. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Во второй половине июля ожидается проведение ставшего традиционным единого дня закладки кораблей на предприятиях отрасли. Под эту дату может быть приурочена закладка двух "разведчиков" проекта 03182Р», — сказал собеседник.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

СРК, которые также называют научно-исследовательскими судами, предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России писали, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получит новейшие зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М».

В марте в Минобороны сообщили, что фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 прибыл в Североморск для проведения заводских ходовых и государственных испытаний в море.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
22350
пр. 1155
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