Российский «Адмирал Кузнецов» вооружат «Панцирем-М»

Единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРК) «Панцирь-М» на смену более старым «Кортикам». Об этом в понедельник, 24 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Также на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать.

Кроме того, по словам собеседников издания, на борту крейсера построены специальные помещения, в которых будут храниться, обслуживаться и готовиться к боевому применению высокоточные авиационные средства поражения для авиакрыла «Кузнецова». Речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования, а также о корректируемых и самонаводящихся авиабомбах.

В марте обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем.

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

Авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5 спустили на воду в 1985 году. В арсенал корабля входят артиллерийские установки АК-630, зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик», а также противокорабельные ракеты. В авиакрыло корабля входят самолеты и вертолеты.

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