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В США оценили боеспособность российского «Адмирала Кузнецова»

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Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Находящийся на ремонте единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным кораблем. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

В публикации автор рассказал о 22 авианосцах, которыми располагают 13 стран. Среди них оказался, в частности, российский «Адмирал Кузнецов».

Обозреватель назвал корабль символом возрождения России. По оценке автора, авианосец водоизмещением 58 тонн способен переносить до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов. «Однако корабль старый и пострадал от пренебрежения и чистого невезения», — пишет Мизоками.

По словам автора, в строй «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в конце 2023 года.

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
Су-33
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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