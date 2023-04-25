Китай подарил России образец лунного грунта

Китай передал России образец лунного грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

Уточняется, что китайская сторона подарила российской 1,5 грамма лунного грунта, взятого с поверхности естественного спутника Земли в 2020 году. Образец был доставлен автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5».

В ответ Россия также передала Китаю образцы грунта с Луны, взятые советской станцией более 50 лет назад. Грунт был доставлен межпланетной станцией «Луна-16», которая совершила посадку на Луне 20 сентября 1970 года. «Анализ этих образцов сыграл в свое время важную роль в уточнении возраста Луны», — отметили специалисты. Обмен состоялся в рамках сотрудничества в области космических исследований между государствами.

По словам ученых, взятые станцией «Чанъэ-5» пробы гораздо моложе образцов, которые ранее отбирались на других лунных территориях. Для изучения материала была создана группа из представителей Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского и Института космических исследований. «Особое внимание будет уделяться также наличию в образцах грунта включений летучих веществ», — говорится в сообщении ИКИ РАН.

Ранее стало известно, что специалисты из Китая нашли на Луне новый возобновляемый источник воды — его обнаружили в результате анализа образцов реголита, доставленных с миссии «Чанъэ-5» в 2020 году. В будущем ученые намерены определить, безопасна ли такая вода для питья.