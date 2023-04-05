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На Луне найден новый возобновляемый источник воды

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Китайский зонд «Чанъэ-5» на Луне
Китайский зонд «Чанъэ-5» на Луне.
Источник изображения: © REUTERS, CNSA/Handout via REUTERS

Китайские специалисты из Нанкинского университета нашли на Луне новый возобновляемый источник воды. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Обнаружить частицы удалось в процессе анализа образцов реголита, доставленных с миссии «Чанъэ-5» в 2020 году. Результаты показали, что в грунте содержатся 32 стеклянных шарика, состоящие из фрагментов горных пород и минералов.

Считается, что они могли образоваться в ударных кратерах в процессе столкновения лунных пород с водородом, поступившем от солнечного ветра, в течение последних 2 миллиардов лет. Внутри этих пирокластических бусин выявили крошечные следы воды: размер шариков варьируется от толщины одного до нескольких волосков, а содержание воды было еще менее значительным.

Однако поскольку в грунте миллиарды или триллионы стеклянных шариков, то это может стать значительным источником воды, хотя ее добыча будет достаточно сложной. Теоретически это возможно сделать с помощью нагревания шариков. В будущем планируется провести дополнительные исследования, чтобы определить, насколько это осуществимо и безопасна ли такая вода для питья.

В марте 2023 года в рамках проекта SOFIA (Стратосферная обсерватория ИК-астрономии) команда специалистов НАСА и Германского центра авиации и космонавтики составила новую карту воды южного полюса естественного спутника Земли.

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