Боррель призвал готовиться к переговорам по Украине, но с "позиции силы"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что постконфликтный период "не наступит завтра"

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что западным союзникам необходимо начать подготовку к мирному урегулированию конфликта на Украине, но подчеркнул, что Киев должен участвовать в возможных переговорах с позиции силы.

"Я знаю, что мы должны начать готовиться к миру, но это будет зависеть от баланса сил на поле боя. Украина должна будет занять позицию силы, когда дело дойдет до переговоров о мире. Давайте не будем обманывать себя", - сказал он в интервью газете Le Monde, опубликованном в понедельник. При этом Боррель подчеркнул, что постконфликтный период "не наступит завтра".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия не видит никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, поэтому продолжает добиваться своих целей с помощью специальной военной операции. 18 апреля Песков подчеркнул, что РФ готова прислушиваться к любым идеям по урегулированию ситуации на Украине, которые принимают во внимание интересы и озабоченности Москвы.