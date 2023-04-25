ЦАМТО: со многими оценками СИПРИ по стоимостному объему мировых расходов на оборону можно согласиться

ЦАМТО, 24 апреля. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) представил отчет о мировых расходах на оборону в 2022 году и за последний 10-летний период (2013-2022 гг.).

В докладе отмечается, что мировые оборонные расходы в 2022 году достигли рекордного показателя.

Согласно СИПРИ, мировые расходы на оборону выросли на 3,7% в 2022 году и достигли рекордно высокого показателя в 2,224 трлн. долл.

По оценке СИПРИ, значительный рост оборонных затрат связан, в первую очередь, с конфликтом на Украине. При этом помощь Европы Киеву, а также возросшие расходы РФ заставили ряд государств также пересмотреть свои военные бюджеты.

Оборонный бюджет Украины, по оценке СИПРИ, достиг в 2022 году 44 млрд. долл.

ЦАМТО представит свои результаты по мировым военным расходам по итогам 2022 года осенью этого года. В предварительном порядке можно отметить, что со многими оценками СИПРИ можно согласиться.

Ниже ЦАМТО для сравнения приводит свой анализ изменения мировых расходов на оборону в период 2014-2021 гг. (ЦАМТО, в отличие от СИПРИ ведет расчет по 8-летним периодам).

Темп роста мировых военных расходов после кризиса 2008-2009 гг. существенно снизился. Влияние кризиса было столь значительным, что его последствия не удалось полностью преодолеть в течение последующих 10 лет. Кроме того, уже в рассматриваемый период, в 2019-2020 гг., на депрессию мирового рынка, обусловленную кризисом 2008-2009 гг., наложился очередной спад мировой экономики, связанный с сокращением производства из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Отдельно следует отметить, что проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине может привести к обвальному росту военных расходов мире (что уже происходит в странах НАТО). Влияние СВО может перекрыть все негативные тенденции, способствующие снижению военных расходов и сделать рост военных расходов абсолютной доминантой в мире.

В абсолютных величинах за рассматриваемый период (2014-2021 гг.) рост расходов на оборону имел знакопеременный характер. Следует отметить, что в значительной степени характер изменения общемировых военных расходов зависит от расходов на оборону США, поскольку доля США в общемировых военных расходах составляет по различным годам от 40 до 45%.

В 2011 году (за три года до начала рассматриваемого периода) военные расходы достигли локального максимума – 1635,157 млрд. долл. (в текущих ценах данного года). После знакопеременных результатов в начале рассматриваемого периода, объем военных расходов только в 2018 году лишь незначительно превысил уровень 2011 года (1686,976 млрд. долл.). Определенный оптимизм вызвал результат по 2019 году (1754,843 млрд. долл.). Начавшаяся уже в конце 2019 года рецессия, которую усугубила пандемия COVID-19, полностью доминировала в 2020 году. Тем не менее, результат по 2020 году стал рекордным за период с 2011 года (1856,092 млрд. долл.). В 2021 году прибавка стала еще более весомой (в этом году росту военных расходов способствовала все нараставшая напряженность ситуации вокруг Украины).

С началом Россией 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине практически все страны НАТО заявили о планах резкого увеличения военных расходов в 2022 году и на перспективу, а СВО на Украине стала фактически противостоянием России и НАТО.

Этот всплеск произойдет на фоне, когда большинство стран еще не восстановили национальные экономики после пандемии COVID-19, а это означает обвальную милитаризацию экономик ведущих стран мира.

Самым "провальным" за рассматриваемый период стали 2015 год (1565,057 млрд. долл.) и 2016 год (1579,435 млрд. долл.). Наибольший объем мировых расходов на оборону был зафиксирован в 2021 году (1953,801 млрд. долл.). Это рекордный результат за всю новейшую историю.

На ближайшую перспективу (2022 год) можно с достаточной долей достоверности спрогнозировать ситуацию с флуктуацией мировых военных расходов. С одной стороны, пандемия COVID-19 заставила многие страны снизить военные расходы с целью перенаправления средств на восстановление национальных экономик. С другой стороны, резкое обострение международной обстановки сразу в нескольких регионах мира, прежде всего на Украине, однозначно приведет к тому, что несмотря на пандемию COVID-19, многие страны увеличат свои расходы на оборону, хотя во многих из них экономическая ситуация сложная. Характеризуя ситуацию в целом, можно предположить, что военные расходы в 2022 году значительно превысят показатели 2021 года (однозначно можно утверждать, что по итогам 2022 года мировые военные расходы впервые в новейшей истории превысят 2 трлн. долл.). Прогноз на 2023 год и далее по военным расходам на текущий момент не представляется возможным, поскольку мир стоит на пороге Третьей мировой войны.

По оценке ЦАМТО, в абсолютных величинах (в ценах каждого конкретного года) в 2014 году объем мировых военных расходов составил 1631,732 млрд. долл., в 2015 году – 1565,057 млрд. долл., в 2016 году – 1579,435 млрд. долл., в 2017 году – 1603,849 млрд. долл., в 2018 году – 1686,976 млрд. долл., в 2019 году – 1773,809 млрд. долл., в 2020 году – 1856,092 млрд. долл. и в 2021 году – 1953,801 млрд. долл.

В целом за 8-летний период (2014-2021 гг.) мировые военные расходы составили 13650,755 млрд. долл.

Мировой ВВП, по данным МВФ, за тот же период характеризуется следующими цифрами (в ценах каждого конкретного года): 78,355 трлн. долл. в 2014 году, 74,194 трлн. долл. в 2015 году (снижение на 5,31%), 75,230 трлн. долл. в 2016 году (рост на 1,4%), 79,609 трлн. долл. в 2017 году (рост на 5,82%), 85,508 трлн. долл. в 2018 году (рост на 7,41%), 86,956 трлн. долл. в 2019 году (рост на 1,69%), 84,709 трлн. долл. в 2020 году (снижение на 2,58%) и 95,842 трлн. долл. в 2021 году (рост на 13,14%).

В целом за 8-летний период мировой ВВП составил 660,402 трлн. долл.

За рассматриваемый период ежегодный процентный номинальный рост мирового ВВП опережал темп прироста военных расходов в 2016-2018 гг. и 2021 году. В этот период имела место тенденция оживления мировой экономики.

В период неустойчивости мировой экономики темп роста военных расходов опережал темп роста ВВП за счет своеобразного "демпфера" исполнения поставок по ранее заключенным контрактам.

В целом рассматриваемый период характеризовался увеличением военных расходов. На этот рост оказали влияние масштабные потрясения в регионе Северной Африки и на Ближнем Востоке, а также военная операция коалиции стран НАТО в Ливии, военные действия в Ираке, Афганистане и Сирии.

Очень значительно повлияет на военные расходы стран Западной и Восточной Европы дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. Как уже отмечалось выше, специальная военная операция России на Украине уже привела к обвальному росту военных расходов в странах НАТО в 2022 году. В этой связи заявленный ранее уровень обязательного достижения военных расходов в 2% ВВП для стран Западной и Восточной Европы уже в ближайшей перспективе будет не только достигнут, но и преодолен.