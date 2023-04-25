Изготовлены первые два турецких танка Altay в серийной комплектации

23 апреля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военном бронетанковом ремонтном заводе в Сакарья-Арифие близ Стамбула принял участие в церемонии передачи командованию сухопутных войск Турции для проведения испытаний первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1 (фактически, очередных опытных образцов).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи командованию сухопутных войск Турции для проведения испытаний первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Сакарья-Арифие, 23.04.2023 (с) Anadolu

На церемонии было заявлено, что оба образца в течении полутора-двух лет будут проходить испытания, после чего должно быть, наконец, начато серийное производство Altay для турецкой армии компанией ВМС на предприятии в Сакарья-Арифие. Компания ВМС в апреле 2018 года получила и в ноябре 2018 года финализовала контракт Управления оборонной промышленности Турции (SSB) на серийное производство первых 250 танков Altay. По условиям контракта, их выпуск планировался с 2020 года (через 24 месяца с момента финализации контракта), однако до сих пор так и не начат из-за производственных и экономических проблем компании ВМС, продолжающихся постоянных доработок конструкции танка и отстутствия длительное время для него доступных двигателя и трансмиссии.

Компания ВМС, изначально возникшая в 1964 году как турецкий филиал British Motor Corporation, а с 1989 года длительное время контролировавшаяся турецким частным холдингом Çukurova, потерпела банкротство в 2010 году и в 2013 году пережила определоенное возрождение под контроль группы ES Mali Yatirim ve Danismanlik A.S. влиятельного турецкого олигарха Эдхема Санджака, близкого к президенту Турции Эрдогану. В свою очередь, Санджак уступил 25% акций ВМС другому близкому к Эрдогану турецкому олигарху Талипу Озтюрку. В 2015 году Санджак при посредничестве Эрдогана продал 49,9% акций ВМС за примерно 300 млн долл катарскому государственному инвестиционному фонду QAFIC (в свою очередь, приход катарских инвесторов в ВМС был явно связан с близостью этой компании к власти).

Покровительство со стороны Эрдогана позволило ВМС привлечь крупные государственные и экспортные заказы, включая и в 2018 году контракт на серийное производство турецкого танка Altay, однако не спасло ВМС от нового кризиса - в том числе ввиду неспособности организовать производство Altay. При этом для организации серийного производства Altay турецкое правительство в 2018 году также передало BMC на безвозмездной основе военный бронетанковый ремонтный завод в Сакарья-Арифие, причем компания была обязана инвестировать в него 50 млн долл в обмен на право эксплуатации в течение 25 лет. В мае 2021 года Санджак и Озтюрк продали остававшиеся у них 50,1% акций ВМС за 480 млн долл турецкому частному холдингу Tosyalı Holding (принадлежит семье Тосялы).

Стоит отметить, что головную роль в ведшейся с 2007 года разработке танка Altay играла другая турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, контролируемая холдингом Koç, однако по политически мотивам в 2018 году контракт на серийное производство первых 250 Altay был передан ВМС, как близкой к Эрдогану. Otokar изготовила в 2012-2015 годах четыре прототипа танка, ВМС в 2019 и 2022 годах изготовила еще два прототипа в своем исполнении, постоянно дорабатываемых.

Опытные образцы Altay были оснащены германскими дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501 и германской трансмиссией Renk HSWL 295TM (так называемый EuroPowerPack), однако ухудшившиеся в последние годы отношения Турциии с ФРГ привели к фактическому введению германской стороной запрета на их экспорт в Турцию. По контракту 2010 года головной разработчик танка Altay компания Otokar получила из Германии только пять комплектов МТО EuroPowerPack, которыми были оснащены четыре построенных опытных образца танка Altay и одно принадлежащее Otokar макетное ходовое шасси. Последующие попытки Турции организовать совместные разработку и производство двигателей для Altay (сперва турецкой компанией Tümosan в партнерстве с австрийской компанией AVL, затем самой ВМС в сотрудничестве с британской компанией Perkins, контролируемой американской корпорацией Caterpillar) оказались безрезультатными все из-за тех же политически мотивированных ограничений со стороны западных стран.

По отдельному контракту 2018 года компания ВМС ведет разработку для танка Altay собственного дизельного двигателя Batu мощностью 1500-1600 л.с. Сообщалось, что работы ведутся совместно с итальянской компанией Fiat на основе танкового двигателя Fiat / Iveco MTCA V12 мощностью 1270 л.с., используемого на итальянских танках Ariete С1. Однако неясно, когда двигатель Batu может быть доведен до серийного производства. По плану, двигателями ВМС Power Batu должны оснащаться танки Altay так называемой второй серии (Т2). Компания Tümosan, в свою очередь, еще в 2018 году заявляла о создании и начале стендовых испытаний прототипа автоматической трансмиссии для Altay, однако также дальнейшие новости о развитии темы не появлялись, сейчас сообщается о разработке автоматической трансмиссии силами все той же ВМС.

В этих условиях BMC в марте 2021 года подписала с южнокорейскими компаниями Doosan Infracore и S&T Dynamics соглашения о поставке ими, соответственно, дизельных двигателей DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматических трансмиссий EST15K, для оснащения первых 250 серийных танков Altay, которые были дополнены контрактами 2022 и 2023 годов. Выбор южнокорейского моторно-трансмиссионного отделения для танка Altay выглядит вполне естественным, поскольку данное МТО было разработано для южнокорейского танка К2, разработанного компанией Hyundai Rotem. Эта же компания оказывала содействие турецкой стороне в разработке танка Altay, который во многих аспектах подобен К2 (характерно, что сейчас Hyundai Rotem предлагает новые модификации танка К2, обозначаемые как К2PL и К2М, еще более схожие с Alyay, включая использование семикаткового шасси). Следует отметить, что хотя начиная со второй серии серийные южнокорейские танки К2 оснащаются дизельными двигателями Doosan Infracore DV27K национального производства, однако южнокорейская трансмиссия S&T Dynamics EST15K продолжает испытывать проблемы с надежностью, ввиду чего на серийных южнокорейских танках К2 продолжает использоваться импортная германская трансмиссия Renk HSWL 495TM. Полученные ВМС образцы южнокорейских двигателя и трансмиссии проходят испытания с 2022 года на ее втором опытном образце Altay, а теперь установлены на двух переданных армии образцах в серийной комплектации.

30 января 2023 года BMC подписала с SNT Dynamics контракт на сумму 68,926 млн евро на закупку 90 серийных комплектов трансмиссии EST15K, с поставкой к декабрю 2027 года, и опцион на сумму 130,90 млн евро на закупку дополнительных 150 трансмиссий, с поставкой к декабрю 2030 года, что демонстрирует примерный плановый график серийного производства первых танков Altay на ВМС.

ВMC именует танк в своей серийной комплектации Yeni Altay ("Новый Алтай"). Сообщается, что танк в данной конфигурации в исполнении Т1, помимо южнокорейских двигателя и трансмиссии, оснащен также улучшенной комбинированной броней, комплексом активной защиты Aselsan AKKOR, системой управления огнем Aselsan VOLCAN-II, дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметным боевым модулем Aselsan SARP. Полная боевая масса танка в данном исполнении составляет 65 тонн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи командованию сухопутных войск Турции для проведения испытаний первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Сакарья-Арифие, 23.04.2023 (с) Anadolu

Переданные командованию сухопутных войск Турции для проведения испытаний первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Сакарья-Арифие, 23.04.2023 (с) www.defenceturk.net

Один из первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Март 2023 года (с) www.defenceturk.net

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