Турция закупает южнокорейские моторно-трансмиссионные отделения для танка Altay

Как сообщили 8 марта 2021 года турецкие источники, турецкая компания BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, которая по контракту 2018 года должна вести серийное производство перспективного турецкого танка Altay для турецкой армии, подписала с южнокорейскими компаниями Doosan Infracore и S&T Dynamics "прорывные соглашения" о поставке ими, соответственно, дизельных двигателей DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматических трансмиссий EST15K, для танков Altay. Как можно понять, речь идет о чистом импорте моторно-трансмиссионных отделений из Южной Кореи (видимо, по крайней мере, для первых 250 законтрактованных танков Altay).

Процесс замены моторно-трансмиссионного отделения немецкого производства EuroPowerPack (с дизельным двигателем MTU MT 883 Ka 501 и автоматической трансмиссией Renk HSWL 295TM) на одном из опытных образцов перспективного турецкого танка Altay (c) www.defenceturkey.com

Компания ВМС сообщает, что серийное производство танков Altay с южнокорейским моторно-трансмиссионным отделением может быть начато в течении 18 месяцев, по завершении цикла отработки и испытаний данного варианта танка с указанным МТО.

Выбор южнокорейского моторно-трансмиссионного отделения для танка Altay выглядит вполне естественным, поскольку данное МТО было разработано для южнокорейского танка К2, разработанного компанией Hyundai Rotem. Эта же компания оказывала содействие турецкой стороне в разработке танка Altay, который во многих аспектах подобен К2 (характерно, что сейчас Hyundai Rotem предлагает новые модификации танка К2, обозначаемые как К2PL и К2М, еще более схожие с Alyay, включая использование семикаткового шасси). Следует отметить, что хотя начиная со второй серии серийные южнокорейские танки К2 оснащаются дизельными двигателями Doosan Infracore DV27K национального производства, однако южнокорейская трансмиссия S&T Dynamics EST15K продолжает испытывать проблемы с надежностью, ввиду чего на серийных южнокорейских танках К2 продолжает использоваться импортная германская трансмиссия Renk HSWL 495TM.

Серийное производство турецкого танка Altay до последнего времени продолжает оставаться в неопределенности из-за нерешенности проблемы с оснащением его двигателем и трансмиссией. Компания ВМС в апреле 2018 года получила и в ноябре 2018 года финализовала контракт на серийное производство 250 танков Altay (головную роль в разработке которого играла другая турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, контролируемая холдингом Koç), однако до настоящего времени их выпуск (планировавшийся изначально с 2020 года - через 24 месяца с момента финализации контракта) так и не был начат из-за отстутствия двигателя турецкого производства (или хотя бы турцкой сборки) для танка.

Напомним, что опытные образцы Altay были оснащены германскими дизельными двигателями MTU MT 883 Ka 501 и германской трансмиссией Renk HSWL 295TM (эта же комбинация - так называемый EuroPowerPack - использовалась на опытных и первых серийных танка К2), однако ухудшившиеся в последние годы отношения Турциии с ФРГ привели к фактическому введению германской стороной запрета на их экспорт в Турцию. По контракту 2010 года головной разработчик танка Altay компания Otokar получила из Германии только пять комплектов МТО EuroPowerPack, которыми были оснащены четыре построенных к настоящему времени опытных образца танка Altay и одно принадлежащее Otokar макетное ходовое шасси. Последующие попытки Турции организовать совместные разработку и производство двигателей для Altay (сперва турецкой компанией Tümosan в партнерстве с австрийской компанией AVL List GmbH, затем самой ВМС в сотрудничестве с британской компанией Perkins, контролируемой американской корпорацией Caterpillar) оказались безрезультатными все из-за тех же политически мотивированных ограничений со стороны западных стран.

В настоящее время по отдельному контракту 2018 года компания ВМС ведет разработку для танка Altay собственного дизельного двигателя Batu мощностью 1600 л.с. По известным данным, работы ведутся совместно с итальянской компанией Fiat на основе танкового двигателя Fiat / Iveco MTCA V12 мощностью 1270 л.с., используемого на итальянских танках Ariete С1. Однако сведения о развитии программы скудны, и неясно, когда двигатель Batu может быть создан и тем более доведен до серийного производства. Компания Tümosan, в свою очередь, еще в 2018 году заявляла о создании и начале стендовых испытаний прототипа автоматической трансмиссии для Altay, однако также дальнейшие новости о развитии темы не появлялись.

Компания ВМС, изначально возникшая в 1964 году как турецкий филиал British Motor Corporation, а с 1989 года длительное время контролировавшаяся частным холдингом Çukurova, после кризиса и банкротства 2010 года пережила возрождение, перейдя в 2013 году под контроль группы ES Mali Yatirim ve Danismanlik A.S. влиятельного турецкого олигарха Эдхема Санджака, близкого к президенту Турции Эрдогану. В 2015 году Э. Санджак продал 49% акций ВМС за примерно 300 млн долл катарскому государственному инвестиционному фонду QAFIC (в свою очередь, приход катарских инвесторов в ВМС был явно связан с близостью этой компании к власти). Покровительство со стороны Эрдогана позволило ВМС привлечь крупные государственные и экспортные заказы, включая и контракт на серийное производство танка Altay.

Три из четырех изготовленных к настоящему времени опытных образцов перспективного турецкого танка Altay (c) www.defenceturkey.com

Южнокорейский танковый дизельный двигатель Doosan Infracore DV27K (с) thedeaddistrict.blogspot.com