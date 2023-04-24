Россию защитит «Посейдон»

Дивизия субмарин – носителей суперторпед расположится на Камчатке

К концу 2024 – началу 2025 года планируется сформировать дивизию подлодок специального назначения – носителей суперторпед «Посейдон». Соединение войдет в состав подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом государственному агентству новостей ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

Сейчас на Камчатке дислоцированы два соединения атомных подводных лодок (АПЛ). В 25-ю дивизию входят атомные подводные ракетные крейсеры (АПКР) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), в 10-ю дивизию – многоцелевые субмарины с крылатыми ракетами и торпедами. Обе дивизии активно перевооружаются на АПЛ новых проектов 955А «Борей-А» и 885М «Ясень-М» («Морская мощь России укрепляется ракетоносцами «Борей», «НВО» от 02.03.23).

Ранее на лентах государственных новостных агентств РФ проходила информация о строительстве объектов береговой инфраструктуры в пункте, где базируются атомные подводные лодки специального назначения БС-329 «Белгород» и «Хабаровск», а с ними судно обеспечения проекта 20183. Передача их флоту, пока без основного оружия, прошла в июле 2022 года. Новые лодки «будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания».

Для АПЛ «Белгород» (проект 09852) уже изготовлен первый боекомплект суперторпед «Посейдон» («Атомоход «Белгород» вооружают огромными ядерными торпедами», «НВО» от 20.01.23).

Сегодня «Белгород» проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. Напарницу «Белгорода», АПЛ «Хабаровск» (проект 09851), достраивают на «Севмаше».

В формируемую дивизию, уточняют военные, войдут и другие плавсредства. «Белгород» изначально строился по проекту 949А. В 2012 году корпус субмарины перезаложили по новому проекту – без пусковых установок для крылатых ракет.

НОСИТЕЛЬ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ

«Хабаровск» – второй носитель подводных автономных аппаратов «Посейдон», строится по проекту 09851. Субмарина заложена на Севмаше в июле 2014 года. Оба носителя «Посейдонов» разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» в Санкт-Петербурге. О технических данных атомоходов ничего не сообщается.

О БС-329 «Белгород» известно, что АПЛ предназначена для проведения глубоководных исследований и спасательных операций и должна стать первым носителем «Посейдона». В начале октября прошлого года, по данным НАТО, «Белгород» покинул базу и ушел в неизвестном направлении. Возможно, на один из морских полигонов для испытаний аппарата «Посейдон». Через месяц подлодка вернулась. Западные спецслужбы утверждали: стрельб в море не было. Зато громко и бездоказательно говорили о срыве испытаний из-за технических проблем.

10 января стало известно: подлодка «Белгород» действительно провела серию бросковых испытаний нового оружия, используя массогабаритный макет «Посейдона». Другими словами, отрабатывались системы запуска подводного аппарата, тестировалось поведение носителя после старта «Посейдона» с разных глубин. Через неделю неназванный источник в Минобороны рассказал российскому СМИ о завершении раздельных испытаний ключевых узлов и компонентов подводного аппарата, включая ядерную энергоустановку.

К тому времени отечественный ОПК изготовил первый боекомплект «Посейдонов» для оснащения АПЛ «Белгород». Об этом также сообщали государственные информационные агентства. Такой комплект усилит российский ВМФ и стратегические ядерные силы. Они получат принципиально новые возможности стратегического сдерживания или нанесения ударов по важным объектам противника. Стратегические ядерные силы станут более гибкими и эффективными.

Как именно «Посейдон» размещен на борту подлодки, сегодня неизвестно. Есть версия, что на внешней подвеске или в специальном отсеке под палубой. При любом варианте ходовые характеристики останутся на прежнем уровне. То есть подлодка способна выполнить пуск «Посейдона» из любого района Мирового океана. Глобальная дальность хода достигается благодаря ядерной энергоустановке. Само изделие – это сверхтяжелая торпеда или компактная подлодка длиной 20–25 м с диаметром корпуса до 2 м. Аппарат, по некоторым данным, сможет развивать скорость около 100 узлов.

Надо полагать, что для аппарата будет разработана оригинальная система управления, способная длительное время выполнять задачи самостоятельно. Главная из задач – доставка боевой части в нужную точку. Есть много версий оценки мощности термоядерного боезаряда «Посейдона»: от 1–2 Мт до 100.

БОЛЬШОЙ ПОДВОДНЫЙ «КАНЬОН»

О создании подводного аппарата «Посейдон» впервые сообщил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Такие беспилотники, сказал он тогда, могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами. Это позволит им поражать широкий спектр целей: авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Беспилотник получил неограниченную дальность хода. Глубина, на которую он может погружаться, более километра.

По мнению американских аналитиков, главной целью подводного дрона должны стать базы американских субмарин и важные объекты на океанском побережье. 24-метровая торпеда может преодолеть 10 тыс. км и вызвать «радиоактивное цунами» у побережья американского мегаполиса. АПЛ «Белгород» может нести шесть таких «орудий судного дня».

Разработка получила от американских военных кодовое наименование Kanyon («Каньон»). Под ним подразумевалась ударная беспилотная подводная лодка с термоядерным боеприпасом мощностью в несколько десятков мегатонн. Она способна скрытно и очень быстро перемещаться на большие расстояния.

Территория Соединенных Штатов Америки вдвое меньше площади Российской Федерации. Почти треть американцев проживают в трех мегаполисах: Нью-Йорк и Вашингтон, Чикаго и Питсбург, третья агломерация – Лос-Анджелес, Сан-Диего, Лас-Вегас. Все три агломерации расположены на океанском побережье. Здесь производится больше половины внутреннего валового продукта США. Именно на этот регион, утверждают в Пентагоне, в первую очередь и нацелен российский Kanyon в случае возможного конфликта.

Поводом к разного рода суждениям стал репортаж на российском телевидении о совещании по развитию ОПК в ноябре 2015 года. В совещании участвовал президент Путин. В кадр «случайно» попали документы о системе «Статус-6» – подводном дроне «мегатонного класса». Примерно через полгода представитель «Объединенной судостроительной компании» подтвердил участие в разработке беспилотного подводного робота, могущего нанести неприемлемый ущерб территории США. Это было частью возможного асимметричного ответа России.

Идею мощного ядерного подводного взрыва приписывают академику Андрею Сахарову, отцу советской водородной бомбы. Суть идеи сколь проста, столь и гениальна. Подводный аппарат с ядерным зарядом (изделию в те давние годы был присвоен индекс Т-15) в 100 Мт (такой мощностью обладала реальная бомба конца 1950-х, названная Никитой Хрущевым фривольно «Кузькина мать») тайно ложится на дно восточного, наиболее оживленного побережья США и в нужный момент дистанционно подрывается. Образовавшаяся гигантская волна смывает прибрежные города.

Современное моделирование американскими учеными показало: зона поражения от взрыва системы «Статус-6» мощностью 100 Мт простирается на 500 тыс. кв. км, волны от взрыва поднимутся на высоту 300–500 м. Равнина от кромки воды внутрь материка будет залита водой на 500 км.

В прибрежной зоне возникнет мощное радиоактивное заражение. Для 8 млн человек «эксперимент» обернется летальным исходом, 16 млн получат критическую дозу облучения. Доставлять «Статус-6» к месту размещения должны подводные лодки со специальным оснащением.

Для ясности: «Статус-6» и морской беспилотник «Посейдон» – единая разработка. Дрон способен погружаться на глубины более километра и передвигаться на расстояние примерно 10 тыс. км со скоростью около 130–200 км/ч. Он способен поражать цели в любой точке Мирового океана и на его побережье. «Посейдон» способен быть носителем морского вооружения или, главное, сам стать скоростной торпедой.

«АВАНГАРД»

«Посейдон» – средство глобального удара. Его потенциальное воздействие с моря для США страшнее, чем ракетный удар с космической орбиты. «Посейдон», заверяет разработчик КБ морской техники «Рубин», практически невозможно перехватить. И поясняет причину создания дрона: только агрессивные действия Вашингтона вынудили российское руководство прийти к разработке асимметричного ядерного сдерживания.

Многие военные аналитики считают «Посейдон» аналогом системы 15П771 «Авангард». Последний способен летать на сверхзвуковых скоростях на неограниченные расстояния. «Посейдон» создан на основе такой же стратегической концепции. Это роднит два типа новейших вооружений.

Военно-морские силы – одно из преимуществ США в стратегическом противостоянии в последние десятилетия. И вот это превосходство теперь сведено к нулю. Во многом виной тому – компактный ядерный двигатель «Посейдона». Противоторпеды ВМС США не могут остановить «Посейдон». Во-первых, торпедам не по зубам скорость (свыше 200 км/ч) благодаря ядерному двигателю и эффекту кавитации, практически воплощенному, по всем данным, только в России. Скорость самой быстрой американской торпеды Mk 48 не больше 100 км/ч. И она еще не сможет достать «Посейдон» на «его» глубине.

Во-вторых, противолодочная глубоководная натовская торпеда MU90 IMPACT на максимальной скорости 93 км/ч способна проплыть лишь считаные километры. «Посейдон» к тому же может лихо маневрировать, ведомый навигатором по карте морского дна. Его рельеф определяется 3D-сонаром, находящимся в аппарате.

Добавим сюда гидроакустическую станцию, обладающую способностью кругового прослушивания. «Посейдон» в районе подводного залегания может находиться сколь угодно долго. Он может активно и результативно вести разведку.

Собранные в автономном плавании разведданные дрон передает, возвратившись на подводную лодку-носитель (АПЛ специального назначения «Хабаровск» либо «Белгород»). Каждая лодка способна нести до шести стратегических беспилотников. Аппараты «Посейдон» вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему.

Неуютно жить на восточном побережье США, не без оснований предполагая, что где-то неподалеку на морском дне притаился этакий «аппарат конца света», таящий в себе заряд колоссальной мощи. Неуютно и руководству США, американским военным. «Надо же что-то делать!» – подбадривают генералов политики. И попытки наверстать далеко ушедшую вперед Россию предпринимаются. Во всю длительную историю США и СССР-России мы в гонке вооружений, как правило, догоняли. Сегодня картина изменена на противоположную.

«СУРРОГАТ-В» ПРОТИВ «КОСАТКИ»

В конце апреля 2022 года в США был спущен на воду первый опытный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) Orca («Косатка») XLUUV. Разработана новинка компаниями Boeing и Huntington Ingalls Industries. В этом году достроят еще четыре изделия, чтобы провести на них полные испытания. От прототипов ждут подтверждения расчетных характеристик.

Разработка «Косатки» велась с 2017 года. Проект был завершен недавно, началось строительство техники. Сначала аппарат научат устанавливать морские мины, затем определят возможности выполнять иные задачи. Под иными подразумевается, видимо, перенесение ядерного заряда. Если Orca XLUUV пойдет в серию, в будущем ВМС США планирует создать целый флот из АНПА, чтобы решать задачи в разных районах Мирового океана.

Orca XLUUV – это малая дизель-электрическая подлодка в корпусе обтекаемой формы со скругленной носовой частью. У лодки автономная система управления. Система отвечает за вождение аппарата по маршруту, взаимодействует с оператором и другими АНПА. Движитель лодки водометный, запитываемый от дизель-электрической энергоустановки.

Длина «Косатки» 26 м, в поперечнике – около 3 м, водоизмещение 80 т, максимальная скорость хода 6–8 узлов. Автономность несколько месяцев, на одной заправке горючим дальность плавания достигнет 6500 морских миль.

Применение целевой нагрузки обеспечено программными модулями. Специальное оборудование размещается в 10-метровом отсеке с грузоподъемностью 8 т. АНПА сможет нести гидроакустические станции, радиотехнические средства, включая РЛС и системы РЭБ, иные приборы. Изучается и возможность размещения вооружений, в частности морских мин, торпед.

Главное – Orca XLUUV должен выполнять функции многоцелевого автономного подводного комплекса. Такая возможность зависит в первую голову от базовой платформы, то есть нового АНПА. Он, как известно, необитаем. Это позволяет снизить габариты и массу конструкции, выгодно использовать внутренние объемы, увеличить автономность.

Продолжаются в США и работы по перспективному проекту АНПА Snakehead («Змееголов»). Первый опытный образец подводных аппаратов большого водоизмещения LDUUV в начале февраля этого года вышел на испытания.

Автономный аппарат Snakehead создается как многоцелевая подводная платформа, способная нести разнообразные нагрузки. Может базироваться на разных носителях, оказывать поддержку подлодкам или флоту в целом.

Изделие Snakehead построено в цилиндрическом корпусе. Длина несколько метров, диаметр – около 1,5 м. Аппарат полностью электрический. Источник энергии – литий-ионные батареи большой емкости.

Snakehead имеет автономный комплекс управления, навигации и связи. Аппарат предлагается оснащать гидроакустическими средствами для разведки, набором средств для противоминной борьбы, радиотехническими средствами для разведки или подавления.

Основными носителями Snakehead LDUUV станут атомные подлодки. Субмарина должна иметь внешний отсек для специального оснащения. Такие устройства могут применяться на АПЛ типа Ohio и Virginia. Всего их набирается около 10. Еще один потенциальный носитель – лодка USS JimmyCarter (SSN-23). У нее есть дополнительная секция корпуса для специального оснащения.

АНПА будут использовать для разведки и освещения обстановки. Это, конечно, снизит риски для подлодки-носителя. Проект Snakehead в состоянии использовать сменные полезные нагрузки в модульном исполнении.

О сроках испытаний этих двух новинок, пуска в серию говорится туманно. В любом случае догонять Россию с ее «Посейдоном» придется не менее десятка лет.

По данным Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», в России разрабатывают подводные беспилотники для ВМФ более 10 типов. Новейший – «Суррогат-В» (Surrogate-W, литера В означает «Ведомый», Wingman), имитирующий действия подводной лодки. Первые модели подводных беспилотников назывались «Амулет».

«Белгород», утверждают в НАТО, может нести не только «Посейдон», но и иные подводные аппараты, автономные, телеуправляемые и обитаемые. Доставка многомегатонного ядерного боезаряда к городам противника может и не быть его главной и единственной задачей – он способен разведывать подводную обстановку, наносить удары по группировкам кораблей противника.

ДРОН АПОКАЛИПСИСА

«Посейдон» на Западе пышно называют «оружием апокалипсиса». Он создается как средство гарантированного ответного удара в ядерной войне. В ответ на первый удар аппараты доставят к критическим объектам противника мощные боевые заряды и поразят их.

Тактико-технические характеристики изделия таковы, что его практически невозможно своевременно обнаружить и перехватить. Возможно, эта информация предостережет противника от необдуманных действий. Впереди у нового изделия полноценные испытания с применением штатного носителя. «Посейдон» затем поступит на вооружение.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – журналист.