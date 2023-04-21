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ТАСС

Пентагон заявил, что помощь Украине не сказалась на возможностях США по поддержке Тайваня

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Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе
Тайваньские солдаты во время празднования Национального дня в Тайбэе.
Источник изображения: © AP Photo / Chiang Ying-ying

Глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино считает, что США могут "делать и то, и другое"

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Помощь Украине не сказалась на потенциале США в сфере сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе и на возможностях, необходимых для поддержки Тайваня в случае конфликта. С такой оценкой в четверг выступил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акилино.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США ему задали вопрос о том, отнимает ли у США "поддержка Украины возможности и авторитет в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в том, что касается Тайваня". Адмирал в ответ заявил, что не согласен с этим.

"Соединенные Штаты - единственная глобальная сила, способная справиться с многочисленными угрозами. Мой коллега в Европейском командовании ВС США продолжает выполнять поставленные перед ним задачи. На данный момент на меня это никак не повлияло в том, что касается моей миссии по сдерживанию. Поэтому я считаю, что мы можем делать и то, и другое. Я считаю, что мы должны делать и то, и другое для поддержания мира", - сказал он.

Также адмирал согласился с утверждением одного из сенаторов, что поставки вооружений и боеприпасов Украине не ухудшают возможности Индо-Тихоокеанского командования, которые необходимы для "битвы, которая может произойти на Тайване".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. 

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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