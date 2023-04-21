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Интерфакс-АВН

В Кремле считают бессмысленным вести с США переговоры по СНВ без учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Вести переговоры по контролю над стратегическими вооружениями с США бессмысленно без учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании, которые де-факто контролируются Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С нашей точки зрения, конечно, ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании, они, можно сказать, де-факто находятся под контролем США. Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов - ну, это бессмысленно абсолютно. Вот это - концептуальный подход к тому, что происходит", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по их просьбе прокомментировал заявление представителя МИД Франции, которая сказала, что ключевым условием, при котором Париж мог бы принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями, должно стать значительное сокращение разрыва между арсеналами двух крупнейших ядерных держав и французским арсеналом.

У Пескова уточнили, что он имеет в виду, говоря о контроле США.

"Они являются фактически единой интегральной системой НАТО, а поскольку НАТО - блок, находится под управлением США де-факто, это единое целое", - сказал Песков.

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Ядерный щит
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