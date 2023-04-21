Bloomberg: Запад считает, что план Макрона по конфликту на Украине грозит расколом ЕС

В Европе считают, что организация переговоров России и Украины через посредничество Пекина может привести к путанице в территориальных претензиях сторон

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Западные союзники критично отнеслись к плану президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию украинского кризиса через посредничество Китая, считая, что подобная стратегия угрожает расколом ЕС. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в Европе предполагают, что стратегия, предложенная Макроном, преждевременна и может подорвать европейское единство. Европейские чиновники считают, что организация переговоров России и Украины через посредничество Пекина этим летом может привести к путанице в территориальных претензиях сторон, в частности "в требовании Киева, чтобы Россия отказалась от претензий на все украинские территории", пишет Bloomberg. Политики ЕС выражают скептицизм по поводу возможного посредничества Китая, сомневаясь в нейтралитете Пекина, "учитывая его безграничную дружбу с Москвой".

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Макрон поручил своему советнику Эмманюэлю Бонну взаимодействовать с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И для разработки программы, которая может послужить основой будущих переговоров России и Украины. Французский лидер, как утверждается, планирует обратиться к Пекину и предложить план, который может привести к восстановлению российско-украинского диалога.

Государственный визит президента Франции в Китай прошел в период с 5 по 7 апреля. 6 апреля состоялась официальная часть переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Макрона. Они обсудили двустороннее сотрудничество, отношения Китая и ЕС и украинский кризис. По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление.