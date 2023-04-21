Войти
Lenta.ru

Названы особенности переданных Украине колесных танков

215
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Французские колесные танки AMX-10RC, которые передали Украине, способны быстро перемещаться по дорогам. Военный эксперт Виктор Литовкин назвал особенности французских машин в беседе с News.ru.

«Этот танк может достаточно мобильно и быстро перемещаться по дорогам, но по бездорожью и чернозему он просто-напросто никуда не доедет», — сказал он.

Аналитик добавил, что у Киева не хватает вертолетов для прикрытия танков с воздуха. Он предположил, что по этой причине AMX-10RC могут быть применимы только на блокпостах в качестве стационарного орудия. Также у этих машин нет автомата заряжания и возможности применять управляемые ракеты.

По мнению Литовкина, колесные танки станут абсолютно бесполезными для возможного наступления Вооруженных сил Украины.

В январе издание Popular Mechanics писало, что французская армия использует колесные танки AMX-10RC в составе легких кавалерийских подразделений, где они выполняют разведывательные задачи.

В том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10RC.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Похожие новости
27.02.2023
Представитель МИД Франции заявила о планах Парижа увеличить военную помощь Киеву
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
23.01.2023
Командные кадры попали под ротацию
19.01.2023
Шольц и Байден согласились, что помощь Украине нужно согласовывать
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
06.01.2023
Президент Франции пообещал передать Украине легкие колесные танки AMX-10RC
26.09.2022
Появятся ли колесные танки из стран НАТО на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх