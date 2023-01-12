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В США рассказали о задачах обещанных Киеву AMX-10RC

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Источник изображения: topwar.ru

Колесные боевые машины AMX-10RC, которые Франция пообещала передать Киеву, используются французскими военными для разведывательных задач. О возможностях бронеавтомобиля рассказывается в публикации американского издания Popular Mechanics.

Отмечается, что французская армия никогда не использовала AMX-10RC в танковых подразделениях. Машины с орудием калибра 105 миллиметров применяют в составе легких кавалерийских подразделений, где они выполняют разведывательные задачи. Во Франции AMX-10RC заменяют бронированной разведывательной машиной EBRC Jaguar с автоматической пушкой калибра 40 миллиметров.

«Термин "бронированная разведывательная машина" лучше подходит для AMX-10RC, чем "танк". Это позволяет избежать упоминания пушки, которая не очень полезна против современных танков, в то же время подчеркивая сильные стороны машины как быстрого и маневренного легкого истребителя», — заявили в США.

Popular Mechanics отмечает, что встреча AMX-10RC с российскими танками привела бы к «борьбе за выживание» экипажей французских машин.

Ранее в январе издание Business Insider писало, что AMX-10RC уязвимы перед танковыми снарядами и противотанковыми ракетами. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль и осколков.

В том же месяце французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву бронемашины AMX-10RC.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
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