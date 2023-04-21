DPA: Шольц не считает, что Украина нуждается в новых типах вооружений

Как отметило агентство, канцлер ФРГ в очередной раз косвенно отверг требования Киева, который хочет получить западные истребители

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Украина продолжает нуждаться в военной помощи, и Запад продолжит ее оказывать, но о новых типах вооружений речь пока не идет. Об этом заявил в среду в Лиссабоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит агентство DPA.

"Сейчас [Киеву] требуется в основном то же [вооружение], но больше", - сказал он. Канцлер указал на поставки систем противоракетной обороны, танков и боеприпасов. "Это (то есть поставки таких вооружений - прим. ТАСС) и останется основой того, что нам предстоит делать в будущем", - добавил Шольц. По его словам, нужно быть готовым к тому, что потребности Киева в военной помощи "могут сохраниться долго".

Таким образом канцлер в очередной раз косвенно отверг требования Украины, которая хочет получить западные истребители, отмечает DPA.