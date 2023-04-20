Путин заявил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел

Как отметил глава государства, обстановка требует того, чтобы они были на месте

НОВО-ОГАРЕВО, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел.

Глава государства напомнил, что "буквально день назад" побывал в этих регионах. "Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", - пояснил Путин на совещании с правительством в среду.