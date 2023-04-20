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ТАСС

Путин заявил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел

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Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео
Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок "Днепр" на Херсонском направлении специальной военной операции. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ

Как отметил глава государства, обстановка требует того, чтобы они были на месте

НОВО-ОГАРЕВО, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел.

Глава государства напомнил, что "буквально день назад" побывал в этих регионах. "Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", - пояснил Путин на совещании с правительством в среду. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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